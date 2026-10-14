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"Скажите Зеленскому": Ле Пен призвала Францию остановить помощь Украине - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Скажите Зеленскому": Ле Пен призвала Францию остановить помощь Украине
"Скажите Зеленскому": Ле Пен призвала Францию остановить помощь Украине - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Скажите Зеленскому": Ле Пен призвала Францию остановить помощь Украине
Франция больше не располагает возможностями для оказания помощи Украине и об этом следует сообщить Владимиру Зеленскому, заявила в среду кандидат в президенты... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:34+0300
2026-10-14T22:34+0300
общество
мировая экономика
украина
франция
владимир зеленский
марин ле пен
сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 14 окт - ПРАЙМ. Франция больше не располагает возможностями для оказания помощи Украине и об этом следует сообщить Владимиру Зеленскому, заявила в среду кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Франция больше не имеет бюджетных возможностей оказывать Украине финансовую помощь... Мы больше не можем финансировать Украину. Поэтому это финансирование прекратится", - сказала Ле Пен, ее выступление транслировал телеканал BFMTV. По мнению французского политика, сообщить Зеленскому об этом нужно уже сейчас. "Было бы честно уже сейчас сказать об этом… Зеленскому, а не создавать у него иллюзию, будто мы можем бесконечно продолжать финансировать Украину", - добавила Ле Пен. В заключение она подчеркнула, что на сегодняшний день Франция находится в крайне шатком финансовом положении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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общество , мировая экономика, украина, франция, владимир зеленский, марин ле пен, сергей лавров, нато, мид рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Марин Ле Пен, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
22:34 14.10.2026
 
"Скажите Зеленскому": Ле Пен призвала Францию остановить помощь Украине

Ле Пен: Франция больше не имеет возможностей для оказания помощи Украине

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ПАРИЖ, 14 окт - ПРАЙМ. Франция больше не располагает возможностями для оказания помощи Украине и об этом следует сообщить Владимиру Зеленскому, заявила в среду кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Франция больше не имеет бюджетных возможностей оказывать Украине финансовую помощь... Мы больше не можем финансировать Украину. Поэтому это финансирование прекратится", - сказала Ле Пен, ее выступление транслировал телеканал BFMTV.
По мнению французского политика, сообщить Зеленскому об этом нужно уже сейчас.
"Было бы честно уже сейчас сказать об этом… Зеленскому, а не создавать у него иллюзию, будто мы можем бесконечно продолжать финансировать Украину", - добавила Ле Пен.
В заключение она подчеркнула, что на сегодняшний день Франция находится в крайне шатком финансовом положении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийМарин Ле ПенСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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