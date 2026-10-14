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В Гамбурге начнется первое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

В Гамбурге начнется первое заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Гамбурге начнется первое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

Высший земельный суд Гамбурга проведет первое заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T00:22+0300

2026-10-14T00:22+0300

2026-10-14T00:22+0300

газ

германия

украина

италия

дмитрий песков

всу

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга проведет первое заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Судебные слушания начнутся в среду в 11 утра по местному времени (12.00 мск). Согласно утвержденному графику, до 17 декабря запланировано шестнадцать слушаний по делу. Кроме того, дополнительные заседания состоятся в январе и феврале 2027 года. Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии в провинции Римини, где находился на отдыхе с семьей, на основании европейского ордера на арест. С 21 августа он содержался под стражей в курортном городе Риччоне. Суд в Италии постановил 16 сентября экстрадировать его в Германию, после чего он был арестован на территории ФРГ. Федеральная прокуратура Германии предъявила 30 июня Кузнецову обвинение в соучастии в совершении военного преступления, а именно в целенаправленной атаке на гражданские объекты. Кроме того, Кузнецов обвиняется в организации взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. По версии стороны обвинения, Кузнецов разработал в 2022 году, будучи на тот момент военнослужащим ВСУ, вместе с другими военными и по поручению государственных органов Украины план по уничтожению газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". С этой целью он сформировал диверсионную группу, состоящую из нескольких профессиональных водолазов, шкипера и специалиста по взрывчатым веществам. 4 сентября 2022 года Кузнецов въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. В Ростоке через посредников соучастники преступления арендовали парусную яхту "Андромеда". На ней группа доставила большой объем боевой взрывчатки к датскому острову Борнхольм и до 22 сентября установила на морском дне заряды с часовыми механизмами, которые сдетонировали 26 сентября. Дания и Швеция проводили собственные расследования теракта на "Северных потоках" и не исключали целенаправленной диверсии, однако прекратили их в феврале 2024 года. Шведские власти сослались на отсутствие юрисдикции, датские - на недостаточность оснований для дальнейшего уголовного преследования. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

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италия

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газ, германия, украина, италия, дмитрий песков, всу, северный поток - 2