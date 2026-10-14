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Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Армению - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Армению
Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Армению - 14.10.2026, ПРАЙМ
Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Армению
Гендиректор РЖД Олег Белозеров в среду, 14 октября, совершит рабочую поездку в Армению, сообщили РИА Новости в компании. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:26+0300
2026-10-14T00:26+0300
бизнес
мировая экономика
армения
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олег белозеров
никол пашинян
алексей оверчук
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в среду, 14 октября, совершит рабочую поездку в Армению, сообщили РИА Новости в компании. Этот визит ранее анонсировал премьер Армении Никол Пашинян. Он говорил, что будут проведены рабочие обсуждения. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян последние месяцы делал ряд заявлений относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране, он не исключал арбитража по вопросу управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД. Глава РЖД отмечал впоследствии, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии ж/д Армении, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Россия не видит причин передавать концессию на управление Армянской железной дорогой, так как РЖД работают в соответствии с соглашением, приносят прибыль и готовы участвовать в развитии железных дорог. Пашинян, анонсируя визит Белозерова в Армению, добавлял, что заинтересованность в восстановлении двух участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции, выразила казахстанская компания. Оверчук ранее в октябре отмечал, что российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичевань. По его словам, российская сторона поддерживает восстановление этих двух участков и готова принимать участие и помогать Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией. РЖД, сообщал Белозеров в июле, с 2008 по 2025 годы инвестировали из средств компании и доходов самой ЮКЖД, управляющей ж/д в Армении, около 396,3 миллиона долларов.
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бизнес, мировая экономика, армения, турция, москва, олег белозеров, никол пашинян, алексей оверчук, ржд
Бизнес, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Олег Белозеров, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, РЖД
00:26 14.10.2026
 
Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Армению

Гендиректор РЖД Белозеров 14 октября совершит рабочую поездку в Армению

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в среду, 14 октября, совершит рабочую поездку в Армению, сообщили РИА Новости в компании.
Этот визит ранее анонсировал премьер Армении Никол Пашинян. Он говорил, что будут проведены рабочие обсуждения. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
Пашинян последние месяцы делал ряд заявлений относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране, он не исключал арбитража по вопросу управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД.
Глава РЖД отмечал впоследствии, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии ж/д Армении, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Россия не видит причин передавать концессию на управление Армянской железной дорогой, так как РЖД работают в соответствии с соглашением, приносят прибыль и готовы участвовать в развитии железных дорог.
Пашинян, анонсируя визит Белозерова в Армению, добавлял, что заинтересованность в восстановлении двух участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции, выразила казахстанская компания.
Оверчук ранее в октябре отмечал, что российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичевань. По его словам, российская сторона поддерживает восстановление этих двух участков и готова принимать участие и помогать Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией.
РЖД, сообщал Белозеров в июле, с 2008 по 2025 годы инвестировали из средств компании и доходов самой ЮКЖД, управляющей ж/д в Армении, около 396,3 миллиона долларов.
 
БизнесМировая экономикаАРМЕНИЯТУРЦИЯМОСКВАОлег БелозеровНикол ПашинянАлексей ОверчукРЖД
 
 
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