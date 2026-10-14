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В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России
Резолюция о признании провала санкционной политики против России и военной и финансовой помощи Украине была принята парламентом (ландтагом) немецкой федеральной | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:29+0300
2026-10-14T17:29+0300
2026-10-14T17:29+0300
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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Резолюция о признании провала санкционной политики против России и военной и финансовой помощи Украине была принята парламентом (ландтагом) немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, говорится в сообщении законодательного собрания.
Земельный парламент уточнил, что резолюция была подготовлена основанным Сарой Вагенкнехт "Союзом за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) и партией "Альтернатива для Германии". В документе, который подготовили парламентские фракции этих партий, говорится, что необходимо признать провальными антироссийские санкции, а также поставки оружия и финансовую помощь Украине.
"По итогам дебатов ландтаг принял предложение АдГ и BSW, которое поддержали депутаты обеих фракций, тогда как остальные выступили против", - сказано в заявлении на сайте парламента.
Уточняется, что в резолюции двух партий содержится призыв урегулировать украинский конфликт, в частности выступив с соответствующей инициативой в бундесрате - законодательном органе Германии, представляющим интересы земель. Партии также потребовали прекращения огня в ближайшее время.
Кроме этого, в резолюции подчеркивается, что санкции против России необходимо отменить немедленно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны
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мировая экономика, россия, украина, запад, германия, сергей лавров, адг, нато, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, АдГ, НАТО, МИД РФ
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России
Немецкий парламент принял резолюцию о провале санкций против России и помощи Украине
БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Резолюция о признании провала санкционной политики против России и военной и финансовой помощи Украине была принята парламентом (ландтагом) немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, говорится в сообщении законодательного собрания.
Земельный парламент уточнил, что резолюция была подготовлена основанным Сарой Вагенкнехт "Союзом за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) и партией "Альтернатива для Германии". В документе, который подготовили парламентские фракции этих партий, говорится, что необходимо признать провальными антироссийские санкции, а также поставки оружия и финансовую помощь Украине.
"По итогам дебатов ландтаг принял предложение АдГ и BSW, которое поддержали депутаты обеих фракций, тогда как остальные выступили против", - сказано в заявлении на сайте парламента.
Уточняется, что в резолюции двух партий содержится призыв урегулировать украинский конфликт, в частности выступив с соответствующей инициативой в бундесрате - законодательном органе Германии, представляющим интересы земель. Партии также потребовали прекращения огня в ближайшее время.
Кроме этого, в резолюции подчеркивается, что санкции против России необходимо отменить немедленно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны