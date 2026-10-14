Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/germanija-874241153.html
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России
Резолюция о признании провала санкционной политики против России и военной и финансовой помощи Украине была принята парламентом (ландтагом) немецкой федеральной | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:29+0300
2026-10-14T17:29+0300
мировая экономика
россия
украина
запад
германия
сергей лавров
адг
нато
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874241153.jpg?1791988167
БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Резолюция о признании провала санкционной политики против России и военной и финансовой помощи Украине была принята парламентом (ландтагом) немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, говорится в сообщении законодательного собрания. Земельный парламент уточнил, что резолюция была подготовлена основанным Сарой Вагенкнехт "Союзом за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) и партией "Альтернатива для Германии". В документе, который подготовили парламентские фракции этих партий, говорится, что необходимо признать провальными антироссийские санкции, а также поставки оружия и финансовую помощь Украине. "По итогам дебатов ландтаг принял предложение АдГ и BSW, которое поддержали депутаты обеих фракций, тогда как остальные выступили против", - сказано в заявлении на сайте парламента. Уточняется, что в резолюции двух партий содержится призыв урегулировать украинский конфликт, в частности выступив с соответствующей инициативой в бундесрате - законодательном органе Германии, представляющим интересы земель. Партии также потребовали прекращения огня в ближайшее время. Кроме этого, в резолюции подчеркивается, что санкции против России необходимо отменить немедленно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны
украина
запад
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, запад, германия, сергей лавров, адг, нато, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, АдГ, НАТО, МИД РФ
17:29 14.10.2026
 
В Германии приняли резолюцию о признании провала санкций против России

Немецкий парламент принял резолюцию о провале санкций против России и помощи Украине

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Резолюция о признании провала санкционной политики против России и военной и финансовой помощи Украине была принята парламентом (ландтагом) немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, говорится в сообщении законодательного собрания.
Земельный парламент уточнил, что резолюция была подготовлена основанным Сарой Вагенкнехт "Союзом за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) и партией "Альтернатива для Германии". В документе, который подготовили парламентские фракции этих партий, говорится, что необходимо признать провальными антироссийские санкции, а также поставки оружия и финансовую помощь Украине.
"По итогам дебатов ландтаг принял предложение АдГ и BSW, которое поддержали депутаты обеих фракций, тогда как остальные выступили против", - сказано в заявлении на сайте парламента.
Уточняется, что в резолюции двух партий содержится призыв урегулировать украинский конфликт, в частности выступив с соответствующей инициативой в бундесрате - законодательном органе Германии, представляющим интересы земель. Партии также потребовали прекращения огня в ближайшее время.
Кроме этого, в резолюции подчеркивается, что санкции против России необходимо отменить немедленно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДГЕРМАНИЯСергей ЛавровАдГНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала