https://1prime.ru/20261014/germanija-874247148.html
Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку"
Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку"
Германия будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов "Северный поток" при принятии политических решений в отношении Украины, заявил... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:06+0300
2026-10-14T19:06+0300
2026-10-14T19:06+0300
газ
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киев
йоханн вадефуль
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северный поток - 2
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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Германия будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов "Северный поток" при принятии политических решений в отношении Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
В среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток", оно продлилось чуть более двух часов. В зале суда находился корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в Гамбурге начинается судебный процесс… Мы будем готовы реагировать на любой исход и, разумеется, учтем его при принятии политических решений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой.
Так глава германского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, как изменится дальнейшая поддержка Берлином Киева, если суд докажет причастность Украины к диверсии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, болгария, берлин, киев, йоханн вадефуль, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, БОЛГАРИЯ, Берлин, Киев, Йоханн Вадефуль, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку"
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин учтет итоги судебного разбирательства по "Северным потокам"
БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Германия будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов "Северный поток" при принятии политических решений в отношении Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
В среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток", оно продлилось чуть более двух часов. В зале суда находился корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в Гамбурге начинается судебный процесс… Мы будем готовы реагировать на любой исход и, разумеется, учтем его при принятии политических решений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой.
Так глава германского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, как изменится дальнейшая поддержка Берлином Киева, если суд докажет причастность Украины к диверсии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.