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Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку"

Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Германия учтет итоги судебного процесса по "Северному потоку"

Германия будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов "Северный поток" при принятии политических решений в отношении Украины, заявил... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:06+0300

2026-10-14T19:06+0300

2026-10-14T19:06+0300

газ

болгария

берлин

киев

йоханн вадефуль

дмитрий песков

северный поток - 2

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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Германия будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов "Северный поток" при принятии политических решений в отношении Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. В среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток", оно продлилось чуть более двух часов. В зале суда находился корреспондент РИА Новости. "Сегодня в Гамбурге начинается судебный процесс… Мы будем готовы реагировать на любой исход и, разумеется, учтем его при принятии политических решений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой. Так глава германского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, как изменится дальнейшая поддержка Берлином Киева, если суд докажет причастность Украины к диверсии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, болгария, берлин, киев, йоханн вадефуль, дмитрий песков, северный поток - 2