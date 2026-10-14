https://1prime.ru/20261014/germanija-874247866.html

В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild

В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild

Скандал разгорелся между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) на фоне | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:19+0300

2026-10-14T19:19+0300

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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Скандал разгорелся между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) на фоне отставки министра труда и сопредседателя СДПГ Бербель Бас, сообщает газета Bild.В понедельник Бас заявила, что покидает посты сопредседателя СДПГ и министра труда. Она объяснила свое решение как личными обстоятельствами - смертью падчерицы, так и нападками со стороны партнера по коалиции - блока ХДС/ХСС."ХДС/ХСС и СДПГ продолжают конфликт по поводу обвинений в том, что ...Бербель Бас ушла с должности из-за травли со стороны ХДС/ХСС", - пишет газета.По информации издания, министр финансов Германии и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль подверг ХДС/ХСС критике за недостаток сочувствия по отношению к Бас и ее семье. Он также подчеркнул, что летом, во время болезни министра экономики от ХДС Катарины Райхе, социал-демократы воздерживались от высказываний в ее адрес. К обвинениям Клингбайля присоединилась премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания и председатель местного отделения СДПГ Мануэла Швезиг. Она назвала критику в адрес Бас бесчеловечной и безжалостной.Согласно Bild, в ХДС/ХСС считают, что обвинения Клингбайля и Швезиг - часть скоординированной стратегии социал-демократов, призванной очернить товарищей по коалиции. Депутат от ХДС Кристоф Плос потребовал от Швезиг принести извинения, а его коллега Тильман Кубан упрекнул ее в лицемерии, поскольку она ранее резко критиковала предложенный Бас проект пенсионной реформы.Новым министром труда ФРГ был назначен однопартиец Бас, бывший премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швайцер. Кто заменит Бас на должности сопредседателя СДПГ, пока неизвестно.

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газ, германия, украина, болгария, йоханн вадефуль, дмитрий песков, северный поток - 2