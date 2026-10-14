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В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild
В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild
Скандал разгорелся между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) на фоне | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:19+0300
2026-10-14T19:22+0300
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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Скандал разгорелся между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) на фоне отставки министра труда и сопредседателя СДПГ Бербель Бас, сообщает газета Bild.В понедельник Бас заявила, что покидает посты сопредседателя СДПГ и министра труда. Она объяснила свое решение как личными обстоятельствами - смертью падчерицы, так и нападками со стороны партнера по коалиции - блока ХДС/ХСС."ХДС/ХСС и СДПГ продолжают конфликт по поводу обвинений в том, что ...Бербель Бас ушла с должности из-за травли со стороны ХДС/ХСС", - пишет газета.По информации издания, министр финансов Германии и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль подверг ХДС/ХСС критике за недостаток сочувствия по отношению к Бас и ее семье. Он также подчеркнул, что летом, во время болезни министра экономики от ХДС Катарины Райхе, социал-демократы воздерживались от высказываний в ее адрес. К обвинениям Клингбайля присоединилась премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания и председатель местного отделения СДПГ Мануэла Швезиг. Она назвала критику в адрес Бас бесчеловечной и безжалостной.Согласно Bild, в ХДС/ХСС считают, что обвинения Клингбайля и Швезиг - часть скоординированной стратегии социал-демократов, призванной очернить товарищей по коалиции. Депутат от ХДС Кристоф Плос потребовал от Швезиг принести извинения, а его коллега Тильман Кубан упрекнул ее в лицемерии, поскольку она ранее резко критиковала предложенный Бас проект пенсионной реформы.Новым министром труда ФРГ был назначен однопартиец Бас, бывший премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швайцер. Кто заменит Бас на должности сопредседателя СДПГ, пока неизвестно.
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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газ, германия, украина, болгария, йоханн вадефуль, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, Йоханн Вадефуль, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
19:19 14.10.2026 (обновлено: 19:22 14.10.2026)
 
В Германии разгорелся скандал из-за отставки министра труда, пишет Bild

Bild: скандал разгорелся в правящей в Германии коалиции на фоне отставки министра труда

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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Скандал разгорелся между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) на фоне отставки министра труда и сопредседателя СДПГ Бербель Бас, сообщает газета Bild.
В понедельник Бас заявила, что покидает посты сопредседателя СДПГ и министра труда. Она объяснила свое решение как личными обстоятельствами - смертью падчерицы, так и нападками со стороны партнера по коалиции - блока ХДС/ХСС.
"ХДС/ХСС и СДПГ продолжают конфликт по поводу обвинений в том, что ...Бербель Бас ушла с должности из-за травли со стороны ХДС/ХСС", - пишет газета.
По информации издания, министр финансов Германии и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль подверг ХДС/ХСС критике за недостаток сочувствия по отношению к Бас и ее семье. Он также подчеркнул, что летом, во время болезни министра экономики от ХДС Катарины Райхе, социал-демократы воздерживались от высказываний в ее адрес. К обвинениям Клингбайля присоединилась премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания и председатель местного отделения СДПГ Мануэла Швезиг. Она назвала критику в адрес Бас бесчеловечной и безжалостной.
Согласно Bild, в ХДС/ХСС считают, что обвинения Клингбайля и Швезиг - часть скоординированной стратегии социал-демократов, призванной очернить товарищей по коалиции. Депутат от ХДС Кристоф Плос потребовал от Швезиг принести извинения, а его коллега Тильман Кубан упрекнул ее в лицемерии, поскольку она ранее резко критиковала предложенный Бас проект пенсионной реформы.
Новым министром труда ФРГ был назначен однопартиец Бас, бывший премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швайцер. Кто заменит Бас на должности сопредседателя СДПГ, пока неизвестно.
 
ГазГЕРМАНИЯУКРАИНАБОЛГАРИЯЙоханн ВадефульДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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