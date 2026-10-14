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Reuters: власти Германии намерены выкупить все 50% оборонного концерна KNDS - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: власти Германии намерены выкупить все 50% оборонного концерна KNDS
Reuters: власти Германии намерены выкупить все 50% оборонного концерна KNDS - 14.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: власти Германии намерены выкупить все 50% оборонного концерна KNDS
Германия намерена выкупить все доли оборонного концерна KNDS, принадлежащие немецким семьям, что позволит государству получить 50% компании, передает агентство... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:22+0300
2026-10-14T20:22+0300
бизнес
германия
франция
амстердам
handelsblatt
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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Германия намерена выкупить все доли оборонного концерна KNDS, принадлежащие немецким семьям, что позволит государству получить 50% компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Газета Handelsblatt ранее писала, что на сегодняшний день компания в равных долях принадлежит французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Эти семьи хотят продать свои доли. "Германия намерена выкупить все доли немецких семей-совладельцев оборонного концерна KNDS", - говорится в материале. Рейтер уточняет, что немецкие семьи-совладельцы планировали продать 10% своего пакета в рамках выхода концерна на биржу, а оставшиеся 40% должны были отойти государству. Франция также собиралась сократить свою долю в KNDS до 40%. Агентство подчеркивает, что это позволило бы обеспечить паритет двух стран в структуре собственности оборонного концерна. По данным агентства, ранее выход KNDS на биржу отложили из-за возникших между инвесторами и совладельцами разногласий в оценке стоимости компании. Сейчас, как пишет агентство, выход концерна на биржу заморожен полностью. Согласно Рейтеру, Германия рассчитывает выкупить все 50% компании, чтобы не допустить доминирования Франции в структуре собственности. KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Входит в число ведущих европейских производителей наземных вооружений и военной техники. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.
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бизнес, германия, франция, амстердам, handelsblatt
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Амстердам, Handelsblatt
20:22 14.10.2026
 

Reuters: власти Германии намерены выкупить все 50% оборонного концерна KNDS

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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Германия намерена выкупить все доли оборонного концерна KNDS, принадлежащие немецким семьям, что позволит государству получить 50% компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Газета Handelsblatt ранее писала, что на сегодняшний день компания в равных долях принадлежит французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Эти семьи хотят продать свои доли.
"Германия намерена выкупить все доли немецких семей-совладельцев оборонного концерна KNDS", - говорится в материале.
Рейтер уточняет, что немецкие семьи-совладельцы планировали продать 10% своего пакета в рамках выхода концерна на биржу, а оставшиеся 40% должны были отойти государству. Франция также собиралась сократить свою долю в KNDS до 40%. Агентство подчеркивает, что это позволило бы обеспечить паритет двух стран в структуре собственности оборонного концерна.
По данным агентства, ранее выход KNDS на биржу отложили из-за возникших между инвесторами и совладельцами разногласий в оценке стоимости компании. Сейчас, как пишет агентство, выход концерна на биржу заморожен полностью.
Согласно Рейтеру, Германия рассчитывает выкупить все 50% компании, чтобы не допустить доминирования Франции в структуре собственности.
KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Входит в число ведущих европейских производителей наземных вооружений и военной техники. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.
 
БизнесГЕРМАНИЯФРАНЦИЯАмстердамHandelsblatt
 
 
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