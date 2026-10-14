https://1prime.ru/20261014/gipermarket-874251837.html
Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность
Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность - 14.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность
Покупатели все чаще выбирают магазины у дома с компактным ассортиментом, из-за чего формат гипермаркетов теряет актуальность, объяснил независимый эксперт... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:21+0300
2026-10-14T21:21+0300
2026-10-14T21:21+0300
бизнес
магазины
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Покупатели все чаще выбирают магазины у дома с компактным ассортиментом, из-за чего формат гипермаркетов теряет актуальность, объяснил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. "Продавали все подряд. Потом выяснилось, что не так много нужно человеку, и даже в одной категории условно три-пять позиций - максимум. Этим воспользовались, когда начали активно предлагать новый формат "Магазин у дома". Если мы зайдем в такой магазин, там увеличенный ассортимент, всем всего хватает. А форматы гипермаркета рушатся", - сказал Анфиногенов в беседе с 360.ru. По его словам, период масштабных экспериментов с избыточным выбором прошел, а человеку в одной категории достаточно от трех до пяти позиций. Анфиногенов отметил, что этим трендом воспользовались малые форматы и забрали покупательский трафик. Он добавил, что сейчас ретейлеры оптимизируют ассортимент за счет вывода неудачных и ввода востребованных позиций.
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бизнес, магазины
Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность
Анфиногенов: формат гипермаркетов теряет актуальность
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Покупатели все чаще выбирают магазины у дома с компактным ассортиментом, из-за чего формат гипермаркетов теряет актуальность, объяснил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.
"Продавали все подряд. Потом выяснилось, что не так много нужно человеку, и даже в одной категории условно три-пять позиций - максимум. Этим воспользовались, когда начали активно предлагать новый формат "Магазин у дома". Если мы зайдем в такой магазин, там увеличенный ассортимент, всем всего хватает. А форматы гипермаркета рушатся", - сказал Анфиногенов в беседе с 360.ru.
По его словам, период масштабных экспериментов с избыточным выбором прошел, а человеку в одной категории достаточно от трех до пяти позиций. Анфиногенов отметил, что этим трендом воспользовались малые форматы и забрали покупательский трафик. Он добавил, что сейчас ретейлеры оптимизируют ассортимент за счет вывода неудачных и ввода востребованных позиций.