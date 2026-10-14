https://1prime.ru/20261014/gipermarket-874251837.html

Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность

Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему формат гипермаркетов теряет актуальность

Покупатели все чаще выбирают магазины у дома с компактным ассортиментом, из-за чего формат гипермаркетов теряет актуальность, объяснил независимый эксперт... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:21+0300

2026-10-14T21:21+0300

2026-10-14T21:21+0300

бизнес

магазины

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Покупатели все чаще выбирают магазины у дома с компактным ассортиментом, из-за чего формат гипермаркетов теряет актуальность, объяснил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. "Продавали все подряд. Потом выяснилось, что не так много нужно человеку, и даже в одной категории условно три-пять позиций - максимум. Этим воспользовались, когда начали активно предлагать новый формат "Магазин у дома". Если мы зайдем в такой магазин, там увеличенный ассортимент, всем всего хватает. А форматы гипермаркета рушатся", - сказал Анфиногенов в беседе с 360.ru. По его словам, период масштабных экспериментов с избыточным выбором прошел, а человеку в одной категории достаточно от трех до пяти позиций. Анфиногенов отметил, что этим трендом воспользовались малые форматы и забрали покупательский трафик. Он добавил, что сейчас ретейлеры оптимизируют ассортимент за счет вывода неудачных и ввода востребованных позиций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, магазины