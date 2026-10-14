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Георгиева: страны в цепочках поставок ИИ в более выигрышной ситуации - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Георгиева: страны в цепочках поставок ИИ в более выигрышной ситуации
Георгиева: страны в цепочках поставок ИИ в более выигрышной ситуации - 14.10.2026, ПРАЙМ
Георгиева: страны в цепочках поставок ИИ в более выигрышной ситуации
Страны, задействованные в цепочках поставок для систем искусственного интеллекта, сейчас экономически находятся в более выигрышной ситуации, заявила... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:06+0300
2026-10-14T11:14+0300
мировая экономика
финансы
азия
таиланд
малайзия
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Страны, задействованные в цепочках поставок для систем искусственного интеллекта, сейчас экономически находятся в более выигрышной ситуации, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Кто в общем и целом находится в лучшей ситуации? Экономики, тесно задействованные в цепочках поставок ИИ. Многие из них находятся прямо здесь, в Азии, включая Таиланд, Малайзию, Корею, Сингапур", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс. Наряду с такими странами также более успешны экономики стран-экспортеров энергоресурсов, добавила Георгиева. Она напомнила, что в 2026 году рост мировой экономики составляет 3,1%. "С апреля это не изменилось, но это все равно ниже, чем 3,4%, которых мы достигли в прошлом году", - сказала Георгиева.
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мировая экономика, финансы, азия, таиланд, малайзия, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, Финансы, АЗИЯ, ТАИЛАНД, МАЛАЙЗИЯ, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
11:06 14.10.2026 (обновлено: 11:14 14.10.2026)
 
Георгиева: страны в цепочках поставок ИИ в более выигрышной ситуации

Глава МВФ Георгиева отметила успех экономик Азии и экспортеров энергоресурсов

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Страны, задействованные в цепочках поставок для систем искусственного интеллекта, сейчас экономически находятся в более выигрышной ситуации, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Кто в общем и целом находится в лучшей ситуации? Экономики, тесно задействованные в цепочках поставок ИИ. Многие из них находятся прямо здесь, в Азии, включая Таиланд, Малайзию, Корею, Сингапур", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс.
Наряду с такими странами также более успешны экономики стран-экспортеров энергоресурсов, добавила Георгиева.
Она напомнила, что в 2026 году рост мировой экономики составляет 3,1%.
"С апреля это не изменилось, но это все равно ниже, чем 3,4%, которых мы достигли в прошлом году", - сказала Георгиева.
 
Мировая экономикаФинансыАЗИЯТАИЛАНДМАЛАЙЗИЯКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
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