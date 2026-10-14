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Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия - 14.10.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:26+0300
2026-10-14T12:26+0300
мировая экономика
бангкок
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые экономики в случае кризисов привыкли рассчитывать на свои запасы энергоносителей. "Из-за того, что мы были устойчивы к стольким потрясениям, существует риск ложного спокойствия. Мое послание таково: осознайте, что эти источники устойчивости истощаются, и убедитесь, что вы готовы к тому, что условия станут более жесткими", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Георгиева также отметила, что зимой цены на энергоносители будут расти из-за высокого спроса, а цены на энергоносители, в свою очередь, являются важным фактором, определяющим направление развития мировой экономики.
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мировая экономика, бангкок, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, БАНГКОК, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
12:26 14.10.2026
 
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия

Директор-распорядитель МВФ Георгиева предупредила о риске ложного спокойствия

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые экономики в случае кризисов привыкли рассчитывать на свои запасы энергоносителей.
"Из-за того, что мы были устойчивы к стольким потрясениям, существует риск ложного спокойствия. Мое послание таково: осознайте, что эти источники устойчивости истощаются, и убедитесь, что вы готовы к тому, что условия станут более жесткими", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Георгиева также отметила, что зимой цены на энергоносители будут расти из-за высокого спроса, а цены на энергоносители, в свою очередь, являются важным фактором, определяющим направление развития мировой экономики.
 
Мировая экономикаБАНГКОККристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
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