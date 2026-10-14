https://1prime.ru/20261014/glava-874222422.html
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия - 14.10.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:26+0300
2026-10-14T12:26+0300
2026-10-14T12:26+0300
мировая экономика
бангкок
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874222422.jpg?1791970003
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые экономики в случае кризисов привыкли рассчитывать на свои запасы энергоносителей.
"Из-за того, что мы были устойчивы к стольким потрясениям, существует риск ложного спокойствия. Мое послание таково: осознайте, что эти источники устойчивости истощаются, и убедитесь, что вы готовы к тому, что условия станут более жесткими", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Георгиева также отметила, что зимой цены на энергоносители будут расти из-за высокого спроса, а цены на энергоносители, в свою очередь, являются важным фактором, определяющим направление развития мировой экономики.
бангкок
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бангкок, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, БАНГКОК, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия
Директор-распорядитель МВФ Георгиева предупредила о риске ложного спокойствия
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые экономики в случае кризисов привыкли рассчитывать на свои запасы энергоносителей.
"Из-за того, что мы были устойчивы к стольким потрясениям, существует риск ложного спокойствия. Мое послание таково: осознайте, что эти источники устойчивости истощаются, и убедитесь, что вы готовы к тому, что условия станут более жесткими", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Георгиева также отметила, что зимой цены на энергоносители будут расти из-за высокого спроса, а цены на энергоносители, в свою очередь, являются важным фактором, определяющим направление развития мировой экономики.