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Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия

Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия - 14.10.2026, ПРАЙМ

Глава МВФ предупредила о риске ложного спокойствия

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:26+0300

2026-10-14T12:26+0300

2026-10-14T12:26+0300

мировая экономика

бангкок

кристалина георгиева

мвф

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в среду предупредила о риске ложного спокойствия из-за того, что мировые экономики в случае кризисов привыкли рассчитывать на свои запасы энергоносителей. "Из-за того, что мы были устойчивы к стольким потрясениям, существует риск ложного спокойствия. Мое послание таково: осознайте, что эти источники устойчивости истощаются, и убедитесь, что вы готовы к тому, что условия станут более жесткими", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Георгиева также отметила, что зимой цены на энергоносители будут расти из-за высокого спроса, а цены на энергоносители, в свою очередь, являются важным фактором, определяющим направление развития мировой экономики.

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мировая экономика, бангкок, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк