https://1prime.ru/20261014/golikova-874216217.html
Голикова: безработица в РФ сохраняется на уровне 2,2%
Голикова: безработица в РФ сохраняется на уровне 2,2% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Голикова: безработица в РФ сохраняется на уровне 2,2%
Безработица в России сохраняется на уровне 2,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:46+0300
2026-10-14T10:46+0300
2026-10-14T10:46+0300
общество
татьяна голикова
росстат
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Безработица в России сохраняется на уровне 2,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%. "По последним данным Росстата, уровень безработицы сохраняется на рекордно низких отметках 2,2%", - сказала Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
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общество , татьяна голикова, росстат
Общество , Татьяна Голикова, Росстат
Голикова: безработица в РФ сохраняется на уровне 2,2%
Вице-премьер Голикова: безработица в России остается на уровне 2,2%