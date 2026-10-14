https://1prime.ru/20261014/golikova-874217668.html
Голикова назвала число занятых в России
Голикова назвала число занятых в России - 14.10.2026, ПРАЙМ
Голикова назвала число занятых в России
Численность занятых в России, по последним данным, достигла 74,6 миллиона граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:15+0300
2026-10-14T11:15+0300
2026-10-14T11:29+0300
россия
общество
татьяна голикова
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874217668.jpg?1791966598
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Численность занятых в России, по последним данным, достигла 74,6 миллиона граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Численность занятых достигала тоже рекордных оценок - это 74,6 миллиона человек", - сказала Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Она уточнила, что около 12 миллионов россиян необходимо рынку труда до 2032 года, сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию.
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россия, общество , татьяна голикова
РОССИЯ, Общество , Татьяна Голикова
Голикова назвала число занятых в России
Голикова: численность занятых в России достигла 74,6 миллиона человек
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Численность занятых в России, по последним данным, достигла 74,6 миллиона граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Численность занятых достигала тоже рекордных оценок - это 74,6 миллиона человек", - сказала Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Она уточнила, что около 12 миллионов россиян необходимо рынку труда до 2032 года, сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию.