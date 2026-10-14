https://1prime.ru/20261014/golikova-874218220.html

Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года

Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года - 14.10.2026, ПРАЙМ

Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года

Работники со средним профессиональным образованием составляют 66% от кадровой потребности экономики России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

россия

татьяна голикова

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874218220.jpg?1791965955

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Работники со средним профессиональным образованием составляют 66% от кадровой потребности экономики России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила, что до 2032 года рынку труда необходимо около 12 миллионов россиян, работники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. "Без учета неквалифицированных специалистов и руководителей 66% потребности (рынка труда до 2032 года - ред.), которую я обозначила, занимают работники со средним профессиональным образованием", - сказала Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Она уточнила, что до 2032 года потребуется более 240 тысяч электромехаников и монтеров электрического оборудования, почти 150 тысяч станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, порядка 140 тысяч сварщиков и газорезчиков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, татьяна голикова