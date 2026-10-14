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Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года
Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года
Работники со средним профессиональным образованием составляют 66% от кадровой потребности экономики России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:19+0300
2026-10-14T11:19+0300
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Работники со средним профессиональным образованием составляют 66% от кадровой потребности экономики России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила, что до 2032 года рынку труда необходимо около 12 миллионов россиян, работники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. "Без учета неквалифицированных специалистов и руководителей 66% потребности (рынка труда до 2032 года - ред.), которую я обозначила, занимают работники со средним профессиональным образованием", - сказала Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Она уточнила, что до 2032 года потребуется более 240 тысяч электромехаников и монтеров электрического оборудования, почти 150 тысяч станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, порядка 140 тысяч сварщиков и газорезчиков.
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россия, татьяна голикова
РОССИЯ, Татьяна Голикова
11:19 14.10.2026
 
Голикова рассказала о кадровой потребности экономики России до 2032 года

Голикова: работники со средним образованием составляют 66% кадровой потребности экономики

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Работники со средним профессиональным образованием составляют 66% от кадровой потребности экономики России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер отметила, что до 2032 года рынку труда необходимо около 12 миллионов россиян, работники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию.
"Без учета неквалифицированных специалистов и руководителей 66% потребности (рынка труда до 2032 года - ред.), которую я обозначила, занимают работники со средним профессиональным образованием", - сказала Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Она уточнила, что до 2032 года потребуется более 240 тысяч электромехаников и монтеров электрического оборудования, почти 150 тысяч станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, порядка 140 тысяч сварщиков и газорезчиков.
 
РОССИЯТатьяна Голикова
 
 
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