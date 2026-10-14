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В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов
В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов
Фиксированные выплаты к трудовой пенсии в ноябре будут пересчитаны для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:20+0300
2026-10-14T12:20+0300
общество
россия
светлана бессараб
госдума
единая россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Фиксированные выплаты к трудовой пенсии в ноябре будут пересчитаны для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР). "Фиксированные выплаты к страховой пенсии для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности в ноябре будут пересчитаны в зависимости от уплаченных за них работодателем страховых взносов", - сказала Бессараб. Депутат уточнила, что выплаты указанным категория пенсионеров пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре. Кроме того, фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами I группы в октябре, добавила парламентарий.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , россия, светлана бессараб, госдума, единая россия
Общество , РОССИЯ, Светлана Бессараб, Госдума, Единая Россия
12:20 14.10.2026
 
В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов

Депутат Бессараб: в ноябре пересчитают выплаты для бывших членов экипажей летных судов

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Фиксированные выплаты к трудовой пенсии в ноябре будут пересчитаны для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР).
"Фиксированные выплаты к страховой пенсии для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности в ноябре будут пересчитаны в зависимости от уплаченных за них работодателем страховых взносов", - сказала Бессараб.
Депутат уточнила, что выплаты указанным категория пенсионеров пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре.
Кроме того, фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами I группы в октябре, добавила парламентарий.
 
ОбществоРОССИЯСветлана БессарабГосдумаЕдиная Россия
 
 
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