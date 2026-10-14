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В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов

В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о выплатах к пенсии для бывших членов экипажей судов

Фиксированные выплаты к трудовой пенсии в ноябре будут пересчитаны для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:20+0300

2026-10-14T12:20+0300

2026-10-14T12:20+0300

общество

россия

светлана бессараб

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единая россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Фиксированные выплаты к трудовой пенсии в ноябре будут пересчитаны для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР). "Фиксированные выплаты к страховой пенсии для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности в ноябре будут пересчитаны в зависимости от уплаченных за них работодателем страховых взносов", - сказала Бессараб. Депутат уточнила, что выплаты указанным категория пенсионеров пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре. Кроме того, фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами I группы в октябре, добавила парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, светлана бессараб, госдума, единая россия