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Госдума приняла закон об аутсорсинге информационных технологий
Госдума приняла закон об аутсорсинге информационных технологий - 14.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об аутсорсинге информационных технологий
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:16+0300
2026-10-14T14:16+0300
2026-10-14T14:16+0300
финансы
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россии
фсб
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.
Документ, согласно пояснительной записке, разработан в целях обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях глобальных нарушений цепочек поставок оборудования в кредитно-финансовой отрасли.
Банки и другие участники финансового рынка смогут оптимизировать затраты на информационную инфраструктуру при сохранении высоких требований к информационной безопасности и защите персональных данных, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Использование аутсорсинга позволяет относительно небольшим банкам и финансовым компаниям повышать свою конкурентоспособность, отмечал он.
Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России. При этом привлекаемая организация сможет начать обработку лишь через 60 дней со дня отправки такого уведомления.
Речь идет о сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), удалении, уничтожении информации ограниченного доступа (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) с использованием информационных систем и их компонентов.
ЦБ по согласованию с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Минцифры России и Росфинмониторингом будет устанавливать порядок привлечения кредитными и некредитными финансовыми организациями других организаций для такого аутсорсинга и порядок их взаимодействия, а также требования к привлекаемым организациям.
Эти требования будут касаться информационных систем и их компонентов; обеспечения защиты информации, включая контроль за отсутствием несанкционированного доступа к ней; операционной надежности; осуществления внутреннего контроля. Аналогичным образом регулятор установит и критерии, по которым организация не может привлекаться к аутсорсингу на финрынке.
В случае нарушения установленных Банком России порядков и требований регулятор будет вправе, помимо других законодательно предусмотренных мер, запретить на срок до полугода обработку информации ограниченного доступа с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих организациям, привлекаемым для аутсорсинга.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
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финансы, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии, фсб
Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, ФСБ
Госдума приняла закон об аутсорсинге информационных технологий
Госдума приняла закон об аутсорсинге информационных технологий на финансовом рынке России
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.
Документ, согласно пояснительной записке, разработан в целях обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях глобальных нарушений цепочек поставок оборудования в кредитно-финансовой отрасли.
Банки и другие участники финансового рынка смогут оптимизировать затраты на информационную инфраструктуру при сохранении высоких требований к информационной безопасности и защите персональных данных, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Использование аутсорсинга позволяет относительно небольшим банкам и финансовым компаниям повышать свою конкурентоспособность, отмечал он.
Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России. При этом привлекаемая организация сможет начать обработку лишь через 60 дней со дня отправки такого уведомления.
Речь идет о сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), удалении, уничтожении информации ограниченного доступа (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) с использованием информационных систем и их компонентов.
ЦБ по согласованию с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Минцифры России и Росфинмониторингом будет устанавливать порядок привлечения кредитными и некредитными финансовыми организациями других организаций для такого аутсорсинга и порядок их взаимодействия, а также требования к привлекаемым организациям.
Эти требования будут касаться информационных систем и их компонентов; обеспечения защиты информации, включая контроль за отсутствием несанкционированного доступа к ней; операционной надежности; осуществления внутреннего контроля. Аналогичным образом регулятор установит и критерии, по которым организация не может привлекаться к аутсорсингу на финрынке.
В случае нарушения установленных Банком России порядков и требований регулятор будет вправе, помимо других законодательно предусмотренных мер, запретить на срок до полугода обработку информации ограниченного доступа с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих организациям, привлекаемым для аутсорсинга.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.