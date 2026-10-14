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В Госдуме оценили запуск единого преференциального режима для ДФО и Арктики

В Госдуме оценили запуск единого преференциального режима для ДФО и Арктики - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме оценили запуск единого преференциального режима для ДФО и Арктики

Запуск в России единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики в рамках территории опережающего развития (ТОР) станет беспрецедентной по... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:56+0300

2026-10-14T14:56+0300

2026-10-14T14:56+0300

россия

дальний восток

арктика

владимир путин

госдума

единая россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Запуск в России единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики в рамках территории опережающего развития (ТОР) станет беспрецедентной по масштабам и охвату системой поддержки бизнеса, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"). "Президент России подчеркнул, что на ВЭФ он предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики — это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном", - сказал Жуков в ходе выступления на расширенном заседании комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вице-спикер напомнил, что на Дальнем Востоке и в Арктике уже действует система специальных преференциальных режимов, которые ускоряют экономический рост. По словам Жукова, с 2015 по 2025 год на территории Дальнего Востока и Арктики с господдержкой запущено 4000 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 18 триллионов рублей, из которых уже более 7 триллионов вложено и создано более 200 тысяч новых рабочих мест. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.

дальний восток

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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, госдума, единая россия