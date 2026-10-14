Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/gosduma-874233337.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров
Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров - 14.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий социальные гарантии для работников прокуратур, в том числе закрепляющий... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:30+0300
2026-10-14T15:30+0300
общество
россия
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874233337.jpg?1791981059
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий социальные гарантии для работников прокуратур, в том числе закрепляющий пенсионную надбавку прокурорам со стажем более 20 лет. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ подготовлен в целях совершенствования соблюдения социальных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, предоставления отпусков прокурорским работникам, а также подготовки кадров для системы прокуратуры. Согласно законопроекту, прокуроры, научные и педагогические работники, имеющие право на пенсионное обеспечение, выслугу не менее 20 лет, смогут получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% пенсии, которая могла быть им назначена, при получении ими пенсии по случаю потери кормильца. Как уточняется, соответствующая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Кроме того, прокуроры, научные и педагогические работники, при согласии руководителя, смогут разделять отпуска на части, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. Помимо этого, работники прокуратур, обучающиеся в научных и образовательных организациях ведомства по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме, будут освобождаться от занимаемой должности и направляться в соответствующие организации. Уточняется, что на период обучения за ними сохраняется должностной оклад по последней занимаемой должности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
15:30 14.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров

Госдума приняла в I чтении законопроект, расширяющий соцгарантии для работников прокуратур

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий социальные гарантии для работников прокуратур, в том числе закрепляющий пенсионную надбавку прокурорам со стажем более 20 лет.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ подготовлен в целях совершенствования соблюдения социальных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, предоставления отпусков прокурорским работникам, а также подготовки кадров для системы прокуратуры.
Согласно законопроекту, прокуроры, научные и педагогические работники, имеющие право на пенсионное обеспечение, выслугу не менее 20 лет, смогут получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% пенсии, которая могла быть им назначена, при получении ими пенсии по случаю потери кормильца. Как уточняется, соответствующая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, прокуроры, научные и педагогические работники, при согласии руководителя, смогут разделять отпуска на части, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
Помимо этого, работники прокуратур, обучающиеся в научных и образовательных организациях ведомства по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме, будут освобождаться от занимаемой должности и направляться в соответствующие организации. Уточняется, что на период обучения за ними сохраняется должностной оклад по последней занимаемой должности.
 
ОбществоРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала