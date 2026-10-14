https://1prime.ru/20261014/gosduma-874233337.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров

Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров - 14.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект о пенсиях для прокуроров

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий социальные гарантии для работников прокуратур, в том числе закрепляющий... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:30+0300

2026-10-14T15:30+0300

2026-10-14T15:30+0300

общество

россия

госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий социальные гарантии для работников прокуратур, в том числе закрепляющий пенсионную надбавку прокурорам со стажем более 20 лет. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ подготовлен в целях совершенствования соблюдения социальных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, предоставления отпусков прокурорским работникам, а также подготовки кадров для системы прокуратуры. Согласно законопроекту, прокуроры, научные и педагогические работники, имеющие право на пенсионное обеспечение, выслугу не менее 20 лет, смогут получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% пенсии, которая могла быть им назначена, при получении ими пенсии по случаю потери кормильца. Как уточняется, соответствующая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Кроме того, прокуроры, научные и педагогические работники, при согласии руководителя, смогут разделять отпуска на части, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. Помимо этого, работники прокуратур, обучающиеся в научных и образовательных организациях ведомства по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме, будут освобождаться от занимаемой должности и направляться в соответствующие организации. Уточняется, что на период обучения за ними сохраняется должностной оклад по последней занимаемой должности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, госдума