https://1prime.ru/20261014/gosduma-874236553.html

В ГД призвали обязать авиакомпании присылать СМС в случае задержки рейса

В ГД призвали обязать авиакомпании присылать СМС в случае задержки рейса - 14.10.2026, ПРАЙМ

В ГД призвали обязать авиакомпании присылать СМС в случае задержки рейса

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС о задержке, переносе и отмене рейсов. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:16+0300

2026-10-14T16:16+0300

2026-10-14T16:20+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС о задержке, переносе и отмене рейсов. Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным дополнить Федеральные авиационные правила… установив обязанность перевозчика без взимания с пассажира дополнительной платы направлять СМС на указанный при бронировании контактный номер при отмене рейса, переносе отправления на другую дату или более раннее время, а также при… задержке отправления более чем на 30 минут", - говорится в документе. Авторы обращения добавили, что сообщение целесообразно направлять сразу же, как стало известно о задержке, и включать в него номер и маршрут рейса, первоначальное и новое прогнозируемое время вылета, а если новое время пока определить невозможно — сообщить об этом и уточнить, когда будет следующее обновление. "Отсутствие (у пассажира - ред.) пригодного для СМС номера не должно отменять действующие обязанности по информированию другими доступными способами", - уточняется в документе. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит установить для авиапассажиров единый минимальный стандарт персонального информирования, снизить зависимость от мобильного интернета при массовых ограничениях связи, уменьшить риск пропуска рейса из-за несвоевременно полученной информации и сократить число споров о том, каким способом и когда перевозчик сообщил об изменении расписания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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