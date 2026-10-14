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Госдума одобрила индексацию невыплаченных страховых пенсий по решению суда

Госдума одобрила индексацию невыплаченных страховых пенсий по решению суда - 14.10.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила индексацию невыплаченных страховых пенсий по решению суда

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об индексации страховых пенсий, которые пенсионер не получил вовремя и... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:37+0300

2026-10-14T16:37+0300

2026-10-14T16:39+0300

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об индексации страховых пенсий, которые пенсионер не получил вовремя и взыскал через суд. Речь идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период — например, при назначении пенсии или ее перерасчете, — и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь. Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно документу, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие. Предлагаемый подход, как указало правительство, позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в ГПК и Бюджетный кодекс.

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финансы, россия, госдума