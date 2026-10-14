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В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость

В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:18+0300

2026-10-14T18:18+0300

2026-10-14T18:18+0300

бизнес

росимущество

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах. Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным предусмотреть… специальное исключение для федеральной недвижимости, которую не удалось реализовать по итогам не менее двух надлежащим образом проведенных процедур продажи. Росимущество могло бы принимать решение о ее разделении на несколько самостоятельных объектов и последующей продаже отдельными лотами", - сказано в документе. Депутаты добавляют, что продажа должна осуществляться при условии, что образуемые объекты могут использоваться независимо и соответствуют требованиям к образованию и кадастровому учету недвижимости. "Предлагаемое исключение для имущества, приватизируемого по специальным перечням, позволит по итогам повторных безрезультатных продаж рассматривать дополнительный способ вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, а не ограничиваться очередным снижением цены единого объекта", - говорится в обращении. Авторы инициативы считают, что ее реализация расширит круг потенциальных покупателей, сократит период содержания невостребованного имущества и повысит возможные доходы федерального бюджета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росимущество