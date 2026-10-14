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В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
бизнес
росимущество
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах. Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным предусмотреть… специальное исключение для федеральной недвижимости, которую не удалось реализовать по итогам не менее двух надлежащим образом проведенных процедур продажи. Росимущество могло бы принимать решение о ее разделении на несколько самостоятельных объектов и последующей продаже отдельными лотами", - сказано в документе. Депутаты добавляют, что продажа должна осуществляться при условии, что образуемые объекты могут использоваться независимо и соответствуют требованиям к образованию и кадастровому учету недвижимости. "Предлагаемое исключение для имущества, приватизируемого по специальным перечням, позволит по итогам повторных безрезультатных продаж рассматривать дополнительный способ вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, а не ограничиваться очередным снижением цены единого объекта", - говорится в обращении. Авторы инициативы считают, что ее реализация расширит круг потенциальных покупателей, сократит период содержания невостребованного имущества и повысит возможные доходы федерального бюджета.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, росимущество
Бизнес, Росимущество
18:18 14.10.2026
 
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость

Депутаты от "Новых людей" предложили продавать по частям федеральную недвижимость

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах.
Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным предусмотреть… специальное исключение для федеральной недвижимости, которую не удалось реализовать по итогам не менее двух надлежащим образом проведенных процедур продажи. Росимущество могло бы принимать решение о ее разделении на несколько самостоятельных объектов и последующей продаже отдельными лотами", - сказано в документе.
Депутаты добавляют, что продажа должна осуществляться при условии, что образуемые объекты могут использоваться независимо и соответствуют требованиям к образованию и кадастровому учету недвижимости.
"Предлагаемое исключение для имущества, приватизируемого по специальным перечням, позволит по итогам повторных безрезультатных продаж рассматривать дополнительный способ вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, а не ограничиваться очередным снижением цены единого объекта", - говорится в обращении.
Авторы инициативы считают, что ее реализация расширит круг потенциальных покупателей, сократит период содержания невостребованного имущества и повысит возможные доходы федерального бюджета.
 
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