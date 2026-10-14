https://1prime.ru/20261014/gosduma-874244278.html
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
бизнес
росимущество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874244278.jpg?1791991084
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах.
Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным предусмотреть… специальное исключение для федеральной недвижимости, которую не удалось реализовать по итогам не менее двух надлежащим образом проведенных процедур продажи. Росимущество могло бы принимать решение о ее разделении на несколько самостоятельных объектов и последующей продаже отдельными лотами", - сказано в документе.
Депутаты добавляют, что продажа должна осуществляться при условии, что образуемые объекты могут использоваться независимо и соответствуют требованиям к образованию и кадастровому учету недвижимости.
"Предлагаемое исключение для имущества, приватизируемого по специальным перечням, позволит по итогам повторных безрезультатных продаж рассматривать дополнительный способ вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, а не ограничиваться очередным снижением цены единого объекта", - говорится в обращении.
Авторы инициативы считают, что ее реализация расширит круг потенциальных покупателей, сократит период содержания невостребованного имущества и повысит возможные доходы федерального бюджета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росимущество
В Госдуме предложили продавать по частям непроданную недвижимость
Депутаты от "Новых людей" предложили продавать по частям федеральную недвижимость
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продавать по частям федеральную недвижимость, которую не удалось реализовать на торгах.
Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным предусмотреть… специальное исключение для федеральной недвижимости, которую не удалось реализовать по итогам не менее двух надлежащим образом проведенных процедур продажи. Росимущество могло бы принимать решение о ее разделении на несколько самостоятельных объектов и последующей продаже отдельными лотами", - сказано в документе.
Депутаты добавляют, что продажа должна осуществляться при условии, что образуемые объекты могут использоваться независимо и соответствуют требованиям к образованию и кадастровому учету недвижимости.
"Предлагаемое исключение для имущества, приватизируемого по специальным перечням, позволит по итогам повторных безрезультатных продаж рассматривать дополнительный способ вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот, а не ограничиваться очередным снижением цены единого объекта", - говорится в обращении.
Авторы инициативы считают, что ее реализация расширит круг потенциальных покупателей, сократит период содержания невостребованного имущества и повысит возможные доходы федерального бюджета.