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В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге

В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге

Комитет Госдумы по информационной политике будет следить за тем, как применяется на практике закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке, заявил РИА Новости... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:34+0300

2026-10-14T20:34+0300

2026-10-14T20:36+0300

финансы

россия

вячеслав володин

госдума

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информационной политике будет следить за тем, как применяется на практике закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Боярский. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил комитету по информационным политике взять под контроль реализацию закона об IT-аутсорсинге на финансовом рынке. "По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина наш комитет по информационной политике будет следить за тем, как закон применяется на практике, и при необходимости подключаться к доработке регулирования", - сказал Боярский. По его словам, взаимодействие банков с ИТ-компаниями требует особого внимания к цифровой безопасности граждан. "При реализации новых норм важно обеспечить надежную защиту информации", - добавил глава комитета. Госдума во вторник приняла закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, вячеслав володин, госдума, банк россии