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В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге
В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге
Комитет Госдумы по информационной политике будет следить за тем, как применяется на практике закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке, заявил РИА Новости... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:34+0300
2026-10-14T20:36+0300
финансы
россия
вячеслав володин
госдума
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информационной политике будет следить за тем, как применяется на практике закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Боярский. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил комитету по информационным политике взять под контроль реализацию закона об IT-аутсорсинге на финансовом рынке. "По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина наш комитет по информационной политике будет следить за тем, как закон применяется на практике, и при необходимости подключаться к доработке регулирования", - сказал Боярский. По его словам, взаимодействие банков с ИТ-компаниями требует особого внимания к цифровой безопасности граждан. "При реализации новых норм важно обеспечить надежную защиту информации", - добавил глава комитета. Госдума во вторник приняла закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России.
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192
40
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финансы, россия, вячеслав володин, госдума, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Банк России
20:34 14.10.2026 (обновлено: 20:36 14.10.2026)
 
В Госдуме проследят за применением закона об IT-аутсорсинге

Боярский: профильный комитет Госдумы будет следить за применением закона об IT-аутсорсинге

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информационной политике будет следить за тем, как применяется на практике закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке, заявил РИА Новости глава комитета Сергей Боярский.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил комитету по информационным политике взять под контроль реализацию закона об IT-аутсорсинге на финансовом рынке.
"По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина наш комитет по информационной политике будет следить за тем, как закон применяется на практике, и при необходимости подключаться к доработке регулирования", - сказал Боярский.
По его словам, взаимодействие банков с ИТ-компаниями требует особого внимания к цифровой безопасности граждан.
"При реализации новых норм важно обеспечить надежную защиту информации", - добавил глава комитета.
Госдума во вторник приняла закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.
Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России.
 
ФинансыРОССИЯВячеслав ВолодинГосдумаБанк России
 
 
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