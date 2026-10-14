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Рабочая группа по увеличению торговли Узбекистана и России пройдет в ноябре
Рабочая группа по увеличению торговли Узбекистана и России пройдет в ноябре - 14.10.2026, ПРАЙМ
Рабочая группа по увеличению торговли Узбекистана и России пройдет в ноябре
Очередное заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией планируется в ноябре, сообщил начальник департамента узбекистанского | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:50+0300
2026-10-14T14:50+0300
2026-10-14T14:50+0300
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ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Очередное заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией планируется в ноябре, сообщил начальник департамента узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли Эрвин Тургунов.
"Рабочая группа у нас действует по увеличению взаимной торговли… Мы планируем очередное заседание рабочей группы провести в ноябре", - сказал Тургунов в ходе видеомоста в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, посвященного итогам III заседания Совета регионов Узбекистана и России.
Он напомнил, что группу возглавляют министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В ходе заседаний стороны обсуждают дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году до 30 миллиардов долларов, добавил Тургунов.
По данным узбекистанской статистики, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2025 года увеличился на 8,5% по сравнению с годом ранее – до 12,986 миллиарда долларов. В первой половине этого года данный показатель вырос на 15,7%, до 7 миллиардов долларов. Стороны поставили цель довести взаимную торговлю к 2030 году до 30 миллиардов долларов.
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Рабочая группа по увеличению торговли Узбекистана и России пройдет в ноябре
Заседание рабочей группы по увеличению товарооборота Узбекистана и России пройдет в ноябре
ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Очередное заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией планируется в ноябре, сообщил начальник департамента узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли Эрвин Тургунов.
"Рабочая группа у нас действует по увеличению взаимной торговли… Мы планируем очередное заседание рабочей группы провести в ноябре", - сказал Тургунов в ходе видеомоста в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, посвященного итогам III заседания Совета регионов Узбекистана и России.
Он напомнил, что группу возглавляют министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В ходе заседаний стороны обсуждают дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году до 30 миллиардов долларов, добавил Тургунов.
По данным узбекистанской статистики, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2025 года увеличился на 8,5% по сравнению с годом ранее – до 12,986 миллиарда долларов. В первой половине этого года данный показатель вырос на 15,7%, до 7 миллиардов долларов. Стороны поставили цель довести взаимную торговлю к 2030 году до 30 миллиардов долларов.