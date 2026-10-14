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Hesai представила 3D-камеру для обучения роботов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Hesai представила 3D-камеру для обучения роботов
Hesai представила 3D-камеру для обучения роботов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Hesai представила 3D-камеру для обучения роботов
Компания Hesai Group из Китая, являющаяся крупнейшим в мире производителем лидаров для автомобилей, представила 3D-камеру пространственного восприятия для... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:44+0300
2026-10-14T17:44+0300
технологии
китай
south china morning post
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Компания Hesai Group из Китая, являющаяся крупнейшим в мире производителем лидаров для автомобилей, представила 3D-камеру пространственного восприятия для обучения роботов, пишет газета South China Morning Post. Как сообщает издание, Hesai Group представила 3D-камеру Kosmo, которая преобразует реальные пространства в детализированные цифровые модели. Устройство предназначено для оцифровки сложных пространств, таких как кампусы и заводы. "Hesai планирует создать платформу Kosmo для обучения роботов по мере развития воплощенного ИИ", - приводит газета слова генерального директора Hesai Дэвида Ли Ифаня. В компании отметили, что устройство поможет создателям фильмов, разработчикам видеоигр и поставщикам услуг в сфере культуры быстрее преобразовывать физические объекты и пространства в готовый к использованию 3D-контент. Как пишет SCMP, Hesai уже начала сотрудничество со студией Pixar Animation Studios для развития технологий, связанных с Kosmo. Ранее компания также представила платформу "6D", позволяющую сенсорам определять не только координаты объекта, но и его скорость, отражательную способность и цвет.
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технологии, китай, south china morning post
Технологии, КИТАЙ, South China Morning Post
17:44 14.10.2026
 
Hesai представила 3D-камеру для обучения роботов

South China Morning Post: компания Hesai представила 3D-камеру для обучения роботов

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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Компания Hesai Group из Китая, являющаяся крупнейшим в мире производителем лидаров для автомобилей, представила 3D-камеру пространственного восприятия для обучения роботов, пишет газета South China Morning Post.
Как сообщает издание, Hesai Group представила 3D-камеру Kosmo, которая преобразует реальные пространства в детализированные цифровые модели. Устройство предназначено для оцифровки сложных пространств, таких как кампусы и заводы.
"Hesai планирует создать платформу Kosmo для обучения роботов по мере развития воплощенного ИИ", - приводит газета слова генерального директора Hesai Дэвида Ли Ифаня.
В компании отметили, что устройство поможет создателям фильмов, разработчикам видеоигр и поставщикам услуг в сфере культуры быстрее преобразовывать физические объекты и пространства в готовый к использованию 3D-контент.
Как пишет SCMP, Hesai уже начала сотрудничество со студией Pixar Animation Studios для развития технологий, связанных с Kosmo. Ранее компания также представила платформу "6D", позволяющую сенсорам определять не только координаты объекта, но и его скорость, отражательную способность и цвет.
 
ТехнологииКИТАЙSouth China Morning Post
 
 
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