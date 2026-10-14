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Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной трассы М-12 "Восток"
Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной трассы М-12 "Восток" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной трассы М-12 "Восток"
Строительство скоростной автотрассы М-12 "Восток" от Санкт-Петербурга до Тюмени планируется завершить до конца года, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:08+0300
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КРАСНОДАР, 14 окт – ПРАЙМ. Строительство скоростной автотрассы М-12 "Восток" от Санкт-Петербурга до Тюмени планируется завершить до конца года, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе тринадцатой международной специализированной выставки "Дорога 2026".
"М-12 - один из самых масштабных инфраструктурных проектов страны, ключевой элемент международных транспортных коридоров и маршрутов России. Строительство ведется по поручению президента. Участок от Москвы до Казани был построен за рекордные сроки и в этом году мы надеемся, что мы дойдем уже до Тюмени. Итого у нас от Санкт-Петербурга до Тюмени будет 2670 километров скоростной дороги без светофоров, освещенной", - сказал Хуснуллин.
Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин запустил движение беспилотного грузового транспорта по М-12.
Ранее в пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам сообщили, что тринадцатая международная специализированная выставка "Дорога 2026" впервые проходит в Краснодаре. В рамках выставки "Дорога 2026" введены в эксплуатацию обновленные трассы в нескольких регионах страны, в том числе отремонтированная дорога в Выселковском районе Кубани. Символический старт движению дал Хуснуллин по видеоконференцсвязи.
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Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной трассы М-12 "Восток"
Хуснуллин: скоростную автотрассу М-12 от Петербурга до Тюмени построят до конца года
КРАСНОДАР, 14 окт – ПРАЙМ. Строительство скоростной автотрассы М-12 "Восток" от Санкт-Петербурга до Тюмени планируется завершить до конца года, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе тринадцатой международной специализированной выставки "Дорога 2026".
"М-12 - один из самых масштабных инфраструктурных проектов страны, ключевой элемент международных транспортных коридоров и маршрутов России. Строительство ведется по поручению президента. Участок от Москвы до Казани был построен за рекордные сроки и в этом году мы надеемся, что мы дойдем уже до Тюмени. Итого у нас от Санкт-Петербурга до Тюмени будет 2670 километров скоростной дороги без светофоров, освещенной", - сказал Хуснуллин.
Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин запустил движение беспилотного грузового транспорта по М-12.
Ранее в пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам сообщили, что тринадцатая международная специализированная выставка "Дорога 2026" впервые проходит в Краснодаре. В рамках выставки "Дорога 2026" введены в эксплуатацию обновленные трассы в нескольких регионах страны, в том числе отремонтированная дорога в Выселковском районе Кубани. Символический старт движению дал Хуснуллин по видеоконференцсвязи.