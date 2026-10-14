https://1prime.ru/20261014/hyundai-874206145.html

Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок

Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок - 14.10.2026, ПРАЙМ

Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок и, возможно, проводят исследование рынка для этого, сообщил посол | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T00:35+0300

2026-10-14T00:35+0300

2026-10-14T00:35+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок и, возможно, проводят исследование рынка для этого, сообщил посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ. "Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию", - сказал он газете "Известия". По информации издания, автопроизводители проводят консультации с южнокорейским посольством по вопросам российского рынка. "Я считаю, что для Hyundai Motors или некоторых других южнокорейских автомобильных компаний возвращение на российский рынок до окончания украинского кризиса может оказаться очень сложной задачей. Урегулирование конфликта - это главное условие для возвращения", - добавил Ли Сок Пэ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, hyundai, kia