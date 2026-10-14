https://1prime.ru/20261014/ii-874230389.html

Эксперт оценил эффективность использования ИИ при госзакупках малого объема

Эксперт оценил эффективность использования ИИ при госзакупках малого объема - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил эффективность использования ИИ при госзакупках малого объема

Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет сократить затраты российских компаний на поиск и анализ госзакупок малого объема на 40-60%, рассказал РИА | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:48+0300

2026-10-14T14:48+0300

2026-10-14T14:48+0300

технологии

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/img/84150/35/841503536_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_e359692eda635d61e343a33e69c20b97.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет сократить затраты российских компаний на поиск и анализ госзакупок малого объема на 40-60%, рассказал РИА Новости генеральный директор Инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Павел Новицкий. По его словам, значительная часть расходов бизнеса при участии в закупках возникает еще до подачи заявки - компания должна найти подходящий тендер, изучить требования заказчика, оценить свои возможности и экономику контракта, при этом затраты на такую работу не гарантируют успешного завершения закупки. "Для небольшого предприятия это (использование ИИ при закупках - ред.) возможность рассматривать больше контрактов без расширения штата. Для государства - получить больше предложений и усилить конкуренцию между поставщиками", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос об использовании искусственного интеллекта при госзакупках. "Применение ИИ позволяет сократить трудозатраты на отдельных этапах закупочных процедур на 40–60% и более", - добавил Новицкий. Закупки малого объема - государственные и муниципальные закупки на небольшие суммы - проводятся по упрощенным правилам, в том числе без конкурса. Как правило заказчики могут приобретать товары, работы и услуги у единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей, в отдельных случаях - до 5 миллионов рублей. По данным Федерального казначейства, ежегодно в России заключается порядка 20 миллионов контрактов малого объема на общую сумму около 1 триллиона рублей, добавил Новицкий. По его мнению, ИИ особенно перспективен для электронных закупок малого объема. Системы с использованием искусственного интеллекта могут автоматически отслеживать потребности заказчиков, сопоставлять их с ассортиментом предприятий, проверять технические требования и оценивать экономическую целесообразность исполнения контрактов, что позволит небольшим компаниям рассматривать больше заказов без расширения штата и усилит конкуренцию между поставщиками. ИИ может существенно сократить объем рутинной работы на первых этапах – от мониторинга до анализа документации и отслеживания ее изменений, прокомментировал РИА Новости Роман Капралов, генеральный директор компании в сфере разработки программного обеспечения "Плэнэкси", резидент ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина". В результате компания может рассматривать больше потенциально подходящих закупок при тех же кадровых ресурсах. Однако это не отменяет необходимость внимательно проверять условия закупки и принимать конечное решение человеку, пояснил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес