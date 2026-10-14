https://1prime.ru/20261014/indija-874233672.html
Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле 16 декабря
Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле 16 декабря - 14.10.2026, ПРАЙМ
Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле 16 декабря
Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле в рамках визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Брюссель 16 декабря, сообщает... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:36+0300
2026-10-14T15:36+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле в рамках визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Брюссель 16 декабря, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на советника главы Еврокомиссии по вопросам торговой политики Томаса Баерта.
"Моди планирует посетить Брюссель 16 декабря, где ЕС и Индия, как ожидается, подпишут соглашение о свободной торговле", - говорится в публикации.
Тем не менее, Еврокомиссия пока не получила от стран ЕС официальное согласие на подписание документа. Для утверждения сделки требуется квалифицированное большинство голосов, напоминает Rapporteur. Дата голосования по этому вопросу пока не определена, однако, уточняет издание, министры и послы могут могут одобрить соглашение в начале декабря.
Индия и ЕС подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле в конце января. В рамках типичного соглашения о свободной торговле обе стороны отменяют или снижают импортные пошлины на более чем 90% торгуемых товаров и либерализуют нормы для торговли услугами, включая телекоммуникации, транспорт, бухгалтерский учет и аудит. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС поможет индийским экспортерам снизить зависимость от традиционных рынков и диверсифицировать поставки, а также уменьшить зависимость от Китая.
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мировая экономика, индия, брюссель, китай, нарендра моди, ес
Мировая экономика, ИНДИЯ, Брюссель, КИТАЙ, Нарендра Моди, ЕС
Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле 16 декабря
Rapporteur: Индия и ЕС могут подписать соглашение о свободной торговле 16 декабря
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индия и Евросоюз могут подписать соглашение о свободной торговле в рамках визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Брюссель 16 декабря, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на советника главы Еврокомиссии по вопросам торговой политики Томаса Баерта.
"Моди планирует посетить Брюссель 16 декабря, где ЕС и Индия, как ожидается, подпишут соглашение о свободной торговле", - говорится в публикации.
Тем не менее, Еврокомиссия пока не получила от стран ЕС официальное согласие на подписание документа. Для утверждения сделки требуется квалифицированное большинство голосов, напоминает Rapporteur. Дата голосования по этому вопросу пока не определена, однако, уточняет издание, министры и послы могут могут одобрить соглашение в начале декабря.
Индия и ЕС подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле в конце января. В рамках типичного соглашения о свободной торговле обе стороны отменяют или снижают импортные пошлины на более чем 90% торгуемых товаров и либерализуют нормы для торговли услугами, включая телекоммуникации, транспорт, бухгалтерский учет и аудит. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС поможет индийским экспортерам снизить зависимость от традиционных рынков и диверсифицировать поставки, а также уменьшить зависимость от Китая.