https://1prime.ru/20261014/infljatsija-874234591.html

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,7%

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,7% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,7%

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:49+0300

2026-10-14T15:49+0300

2026-10-14T16:00+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% после роста на 0,4% в августе.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали годовую инфляцию на уровне 3,6%. Месячный показатель совпал с ожиданиями.Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, аналитики ждали показатель на уровне 2,5%.Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 2,5%, на энергоносители - подскочили на 35,3%. В месячном выражении цены на продовольствие не изменились, на энергоносители - выросли на 9,3%.В том числе цены на бензин всех типов в сентябре поднялись на 34,2% в годовом выражении, а в месячном - на 9,1%. Стоимость мазута взлетела на 74,2% в годовом выражении, в месячном - на 15,3%. Цены на электричество выросли на 4,1% в годовом выражении, за месяц - на 0,2%.В общей сложности цены на энергию увеличились на 20,4% в годовом выражении и на 5,2% в месячном.Цены на рис в США за сентябрь выросли на 7,1% в годовом выражении, на рыбу и морепродукты - на 6,9%. Яйца в отчетном месяце подешевели сразу на 20,6%. Стоимость свежих фруктов увеличилась в годовом выражении на 4,9%, только яблок - на 7,5%, а помидоры подорожали на 6,8%.Цены на кофе выросли на 7,1% в прошлом месяце. Сахар и сладости подорожали на 5,5%, конфеты и жевательная резинка - на 7,7%. Стоимость сливочного масла упала на 10,3%.Стоимость посуды и столовых приборов поднялась на 7,8% в годовом выражении, неэлектрических кухонных приборов - на 5,8%. Наручные часы подорожали на 6,3%, ювелирные украшения - на 11,8%. Цены на журналы и газеты подскочили в сентябре на 15,2%.Программное обеспечение для компьютеров и аксессуары для них подорожали на 28,4%, при этом смартфоны подешевели на 9,9% в годовом выражении.Стоимость авиабилетов в сентябре выросла на 22,4%, городского транспорта - на 9,6%. Цена на услуги сервисов доставки поднялась на 16,2%.

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