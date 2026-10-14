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Инфляция в России на 12 октября составила 7,22%

Инфляция в России на 12 октября составила 7,22% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 12 октября составила 7,22%

Инфляция в России на 12 октября составила 7,22% в годовом выражении, как и неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:24+0300

2026-10-14T19:24+0300

2026-10-14T19:24+0300

россия

росстат

инфляция

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 12 октября составила 7,22% в годовом выражении, как и неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В министерстве отметили, что оценка инфляции на 5 октября в 7,17% уточнена с учетом выхода 9 октября отчетных данных Росстата по инфляции в сентябре. Как следует из обзора Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за период с 6 по 12 октября выросли на 0,21%. При этом на плодоовощную продукцию цены в среднем не изменились, а остальные продукты питания подорожали на 0,23%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,02%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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