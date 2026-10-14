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Мировое производство первичного никеля в 2026 году вырастет на 5,2%
Мировое производство первичного никеля в 2026 году вырастет на 5,2% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Мировое производство первичного никеля в 2026 году вырастет на 5,2%
Мировое производство первичного никеля в следующем году достигнет 4,1 миллиона тонн, что примерно на 5,2% выше, чем прогнозируемый объем выпуска в 3,9 миллиона... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:54+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировое производство первичного никеля в следующем году достигнет 4,1 миллиона тонн, что примерно на 5,2% выше, чем прогнозируемый объем выпуска в 3,9 миллиона по итогам 2026 года, следует из данных Международной группы изучения никеля (International Nickel Study Group, INSG). "Мировое производство первичного никеля составило 3,589 миллиона тонн в 2024 году и 3,875 миллиона тонн в 2025 году; согласно прогнозам, в 2026 году этот показатель достигнет 3,868 миллиона тонн, а в 2027 году - 4,071 миллиона тонн. Данные оценки не учитывают возможные перебои в производстве", - говорится в сообщении организации. Таким образом, показатель в следующем году увеличится на 5,2% в годовом выражении. В свою очередь глобальное потребление первичного никеля составило 3,473 миллиона тонн в 2024 году и 3,577 миллиона тонн в 2025 году. INSG прогнозирует, что оно вырастет на 7,6%, до 3,849 миллиона тонн в 2026 году, и на 11,88%, до 4,002 миллиона тонн в 2027 году. Отмечается, что мировой рынок никеля остается профицитным: 116 тысяч тонн в 2024 году, 299 тысяч тонн в 2025 году, 19 тысяч тонн в 2026 году и 70 тысяч тонн в 2027 году. INSG - автономная межправительственная организация, созданная в 1990 году. Члены ее совета - представители стран-производителей, потребителей и торговцев никелем: Россия, Германия, Евросоюз, Бразилия, Португалия, Куба, Австралия, Италия, Великобритания, Япония, Норвегия, Швеция, Франция и Финляндия.
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Мировое производство первичного никеля в 2026 году вырастет на 5,2%
INSG: производство первичного никеля в 2026 году достигнет 4,1 миллиона тонн
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировое производство первичного никеля в следующем году достигнет 4,1 миллиона тонн, что примерно на 5,2% выше, чем прогнозируемый объем выпуска в 3,9 миллиона по итогам 2026 года, следует из данных Международной группы изучения никеля (International Nickel Study Group, INSG).
"Мировое производство первичного никеля составило 3,589 миллиона тонн в 2024 году и 3,875 миллиона тонн в 2025 году; согласно прогнозам, в 2026 году этот показатель достигнет 3,868 миллиона тонн, а в 2027 году - 4,071 миллиона тонн. Данные оценки не учитывают возможные перебои в производстве", - говорится в сообщении организации.
Таким образом, показатель в следующем году увеличится на 5,2% в годовом выражении.
В свою очередь глобальное потребление первичного никеля составило 3,473 миллиона тонн в 2024 году и 3,577 миллиона тонн в 2025 году. INSG прогнозирует, что оно вырастет на 7,6%, до 3,849 миллиона тонн в 2026 году, и на 11,88%, до 4,002 миллиона тонн в 2027 году.
Отмечается, что мировой рынок никеля остается профицитным: 116 тысяч тонн в 2024 году, 299 тысяч тонн в 2025 году, 19 тысяч тонн в 2026 году и 70 тысяч тонн в 2027 году.
INSG - автономная межправительственная организация, созданная в 1990 году. Члены ее совета - представители стран-производителей, потребителей и торговцев никелем: Россия, Германия, Евросоюз, Бразилия, Португалия, Куба, Австралия, Италия, Великобритания, Япония, Норвегия, Швеция, Франция и Финляндия.