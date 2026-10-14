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Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн

Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн - 14.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн

Инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около 400 миллионов долларов, напомнил гендиректор компании Олег... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:04+0300

2026-10-14T14:04+0300

2026-10-14T14:04+0300

армения

ереван

олег белозеров

никол пашинян

ржд

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около 400 миллионов долларов, напомнил гендиректор компании Олег Белозеров. В среду в ходе рабочей поездки в Ереван Белозеров встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стала реализация концессии по управлению железными дорогами Армении. Белозеров отметил, что задача железнодорожников – обеспечивать экономики двух стран транспортным сообщением. "Концессия позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру Армении, не перекладывая расходы на восстановление и содержание на бюджет республики. Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Общий объем инвестиций из средств ОАО "РЖД" и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 миллиардов армянских драм, или около 400 миллионов долларов США", - цитируют РЖД слова Белозерова. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД ) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

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армения, ереван, олег белозеров, никол пашинян, ржд