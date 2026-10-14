Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/investitsii-874227555.html
Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн
Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн - 14.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн
Инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около 400 миллионов долларов, напомнил гендиректор компании Олег... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:04+0300
2026-10-14T14:04+0300
армения
ереван
олег белозеров
никол пашинян
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874227555.jpg?1791975877
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около 400 миллионов долларов, напомнил гендиректор компании Олег Белозеров. В среду в ходе рабочей поездки в Ереван Белозеров встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стала реализация концессии по управлению железными дорогами Армении. Белозеров отметил, что задача железнодорожников – обеспечивать экономики двух стран транспортным сообщением. "Концессия позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру Армении, не перекладывая расходы на восстановление и содержание на бюджет республики. Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Общий объем инвестиций из средств ОАО "РЖД" и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 миллиардов армянских драм, или около 400 миллионов долларов США", - цитируют РЖД слова Белозерова. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД ) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, ереван, олег белозеров, никол пашинян, ржд
АРМЕНИЯ, Ереван, Олег Белозеров, Никол Пашинян, РЖД
14:04 14.10.2026
 
Инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн

Белозеров: инвестиции в железные дороги Армении за время концессии составили $400 млн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около 400 миллионов долларов, напомнил гендиректор компании Олег Белозеров.
В среду в ходе рабочей поездки в Ереван Белозеров встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стала реализация концессии по управлению железными дорогами Армении. Белозеров отметил, что задача железнодорожников – обеспечивать экономики двух стран транспортным сообщением.
"Концессия позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру Армении, не перекладывая расходы на восстановление и содержание на бюджет республики. Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Общий объем инвестиций из средств ОАО "РЖД" и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 миллиардов армянских драм, или около 400 миллионов долларов США", - цитируют РЖД слова Белозерова.
Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД ) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
 
АРМЕНИЯЕреванОлег БелозеровНикол ПашинянРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала