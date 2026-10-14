https://1prime.ru/20261014/investory-874232381.html

Частные инвесторы в сентябре вложили в облигации 210,6 миллиарда рублей

Частные инвесторы в сентябре вложили в облигации 210,6 миллиарда рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Частные инвесторы в сентябре вложили в облигации 210,6 миллиарда рублей

Частные инвесторы в сентябре вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 210,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:15+0300

2026-10-14T15:15+0300

2026-10-14T15:15+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Частные инвесторы в сентябре вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 210,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. "Частные инвесторы в сентябре вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 210,6 миллиарда рублей: 77,4% — в корпоративные облигации в рублях, 22,6% — в рублевые ОФЗ и региональные долговые бумаги. Покупки на первичном рынке составили 140 миллиардов рублей (+14% к сентябрю 2025 года)", - сообщила биржа. Сделки с долговыми ценными бумагами на вторичных торгах в сентябре 2026 года совершали 766,3 тысячи частных инвесторов (+24,3% к сентябрю 2025 года), их доля в объеме торгов облигациями составила 10,5%. Объем размещений облигаций на Московской бирже в сентябре без учета однодневных бумаг составил 2,4 триллиона рублей, что на 67% больше, чем в сентябре 2025 года (1,4 триллиона рублей). Основным драйвером роста стал рынок государственных бумаг: объем размещений ОФЗ в сентябре составил 1,2 триллиона рублей, в 3,3 раза превысив уровень сентября 2025 года (0,4 триллиона рублей). Объем размещений корпоративных и региональных облигаций составил 1,2 триллиона рублей (+12% к сентябрю 2025 года). Всего в сентябре состоялось 118 размещений (с учетом дополнительных выпусков) 58 эмитентов. Объем вторичных торгов облигациями в сентябре превысил 1,9 триллиона рублей (+21,1% к сентябрю 2025 года). В том числе объем торгов ОФЗ — 1,1 триллиона рублей (+37,4%), корпоративными облигациями — 830,2 миллиарда рублей (+9,7%). В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом объем операций в сентябре 2026 года составил 179,3 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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