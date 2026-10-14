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В Иране заявили, что экономика страны не рухнула, несмотря на санкции США - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Иране заявили, что экономика страны не рухнула, несмотря на санкции США
В Иране заявили, что экономика страны не рухнула, несмотря на санкции США - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили, что экономика страны не рухнула, несмотря на санкции США
Экономика Ирана не рухнула, несмотря на санкции США, наоборот, показала хорошую устойчивость, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:04+0300
2026-10-14T22:04+0300
мировая экономика
финансы
иран
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ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Экономика Ирана не рухнула, несмотря на санкции США, наоборот, показала хорошую устойчивость, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. "Несмотря на оказываемое давление (со стороны США - ред.), экономика Ирана показала хорошую устойчивость. Все заявления о крахе иранской экономики являются не более, чем вымыслом", - сказал Хеммати на встрече Международного валютного фонда в Бангкоке, его комментарий был опубликован на сайте ЦБ Ирана. Однако власти Ирана не отрицают наличие серьезных экономических трудностей, отражающихся на благосостоянии населения. Руководитель отдела по международным связям и связям с общественностью статистического центра Ирана Али Рахими сообщал ранее агентству IRNA, что в августе-сентябре годовой уровень инфляции в Иране составлял 73,6%, что на 3,7 пункта выше, чем за июль-август. Уровень инфляции для иранских домохозяйств в августе-сентябре составил 89,8% при расчете уровня цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Кроме того, США проводят морскую блокаду иранский портов, которая, по признанию иранских властей снизила объемы поставок Ираном нефти - одного из основных источников доходов иранской экономики.
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мировая экономика, финансы, иран, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, Дональд Трамп
22:04 14.10.2026
 
В Иране заявили, что экономика страны не рухнула, несмотря на санкции США

Хеммати: экономика Ирана не рухнула, несмотря на санкции США

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ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Экономика Ирана не рухнула, несмотря на санкции США, наоборот, показала хорошую устойчивость, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
"Несмотря на оказываемое давление (со стороны США - ред.), экономика Ирана показала хорошую устойчивость. Все заявления о крахе иранской экономики являются не более, чем вымыслом", - сказал Хеммати на встрече Международного валютного фонда в Бангкоке, его комментарий был опубликован на сайте ЦБ Ирана.
Однако власти Ирана не отрицают наличие серьезных экономических трудностей, отражающихся на благосостоянии населения.
Руководитель отдела по международным связям и связям с общественностью статистического центра Ирана Али Рахими сообщал ранее агентству IRNA, что в августе-сентябре годовой уровень инфляции в Иране составлял 73,6%, что на 3,7 пункта выше, чем за июль-август. Уровень инфляции для иранских домохозяйств в августе-сентябре составил 89,8% при расчете уровня цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Кроме того, США проводят морскую блокаду иранский портов, которая, по признанию иранских властей снизила объемы поставок Ираном нефти - одного из основных источников доходов иранской экономики.
 
Мировая экономикаФинансыИРАНСШАДональд Трамп
 
 
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