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"Яндекс" восстановил работу чата с "Алисой AI", станций и телевизоров

"Яндекс" восстановил работу чата с "Алисой AI", станций и телевизоров - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил работу чата с "Алисой AI", станций и телевизоров

"Яндекс" восстановил работу большей части функций чата с "Алисой AI", станций и телевизоров, рассказали в компании. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:57+0300

2026-10-14T18:57+0300

2026-10-14T18:58+0300

технологии

бизнес

россия

яндекс

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил работу большей части функций чата с "Алисой AI", станций и телевизоров, рассказали в компании. "Яндекс" восстановил работу большей части функций чата с Алисой AI, Станций и телевизоров на YaOS", - говорится в сообщении. Отмечается, что пользователям нейросети на сайте и в мобильном приложении "Алисы AI" стали доступны режим "Эксперт", генерация текстов и изображений, работа с файлами и раздел "Студия". Кроме того, в станциях и телевизорах снова доступны утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, яндекс