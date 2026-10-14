https://1prime.ru/20261014/kadry-874246747.html

Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ

Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ

Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться, говорится в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:10+0300

финансы

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874246747.jpg?1791994216

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Оценка обеспеченности работниками в третьем квартале 2026 года увеличилась (до -17,4 п. после -19,2 п. во втором квартале 2026 года) и превысила средний уровень за 2020-2025 годы. Проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться", - говорится в материалах ЦБ. Наиболее низкая обеспеченность персоналом сохранилась у предприятий сельского хозяйства, а также водоснабжения и электроэнергетики, отмечается там. "В обработке, где проблема нехватки работников в последние годы проявляется острее, чем в целом по экономике, наибольшую недоукомлектованность кадрами по‑прежнему отмечали компании по производству потребительских товаров", - отмечает регулятор. Планы компаний по найму работников на четвертый квартал 2026 года в целом по экономике стали более позитивными впервые после их сокращения в течение предыдущих пяти кварталов подряд. До конца года рост численности работников ожидается в большинстве видов деятельности, более заметный – в добыче полезных ископаемых, транспортировке, производстве потребительских товаров, сообщает ЦБ. Также отмечается, что большинство предприятий - более 80% - не планируют повышать зарплату в четвертом квартале 2026 года, другие планируют поднять ее в среднем не более чем на 0,5% по сравнению с третьим кварталом 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россии