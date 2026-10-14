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Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ
Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ
Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться, говорится в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:03+0300
2026-10-14T19:10+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Оценка обеспеченности работниками в третьем квартале 2026 года увеличилась (до -17,4 п. после -19,2 п. во втором квартале 2026 года) и превысила средний уровень за 2020-2025 годы. Проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться", - говорится в материалах ЦБ. Наиболее низкая обеспеченность персоналом сохранилась у предприятий сельского хозяйства, а также водоснабжения и электроэнергетики, отмечается там. "В обработке, где проблема нехватки работников в последние годы проявляется острее, чем в целом по экономике, наибольшую недоукомлектованность кадрами по‑прежнему отмечали компании по производству потребительских товаров", - отмечает регулятор. Планы компаний по найму работников на четвертый квартал 2026 года в целом по экономике стали более позитивными впервые после их сокращения в течение предыдущих пяти кварталов подряд. До конца года рост численности работников ожидается в большинстве видов деятельности, более заметный – в добыче полезных ископаемых, транспортировке, производстве потребительских товаров, сообщает ЦБ. Также отмечается, что большинство предприятий - более 80% - не планируют повышать зарплату в четвертом квартале 2026 года, другие планируют поднять ее в среднем не более чем на 0,5% по сравнению с третьим кварталом 2026 года.
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финансы, банк россии
Финансы, Банк России
19:03 14.10.2026 (обновлено: 19:10 14.10.2026)
 
Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, заявили в ЦБ

ЦБ: обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, проблема их дефицита смягчается

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспеченность кадрами в третьем квартале увеличилась, проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Оценка обеспеченности работниками в третьем квартале 2026 года увеличилась (до -17,4 п. после -19,2 п. во втором квартале 2026 года) и превысила средний уровень за 2020-2025 годы. Проблема дефицита кадров в целом в экономике продолжает постепенно смягчаться", - говорится в материалах ЦБ.
Наиболее низкая обеспеченность персоналом сохранилась у предприятий сельского хозяйства, а также водоснабжения и электроэнергетики, отмечается там.
"В обработке, где проблема нехватки работников в последние годы проявляется острее, чем в целом по экономике, наибольшую недоукомлектованность кадрами по‑прежнему отмечали компании по производству потребительских товаров", - отмечает регулятор.
Планы компаний по найму работников на четвертый квартал 2026 года в целом по экономике стали более позитивными впервые после их сокращения в течение предыдущих пяти кварталов подряд. До конца года рост численности работников ожидается в большинстве видов деятельности, более заметный – в добыче полезных ископаемых, транспортировке, производстве потребительских товаров, сообщает ЦБ.
Также отмечается, что большинство предприятий - более 80% - не планируют повышать зарплату в четвертом квартале 2026 года, другие планируют поднять ее в среднем не более чем на 0,5% по сравнению с третьим кварталом 2026 года.
 
ФинансыБанк России
 
 
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