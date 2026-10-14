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В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты - 14.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщает Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:38+0300

2026-10-14T09:38+0300

2026-10-14T09:38+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщает Росавиация. "Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, калуга, ярославль, росавиация