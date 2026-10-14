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В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты - 14.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщает Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:38+0300
2026-10-14T09:38+0300
2026-10-14T09:38+0300
бизнес
калуга
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росавиация
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, калуга, ярославль, росавиация
Бизнес, Калуга, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты
Росавиация: в Калуге и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов