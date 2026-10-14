https://1prime.ru/20261014/kasperskij-874210534.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как мошенники обманывают россиян

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как мошенники обманывают россиян - 14.10.2026, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как мошенники обманывают россиян

Мошенники рассылают письма россиянам от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вредоносным ПО,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:31+0300

2026-10-14T08:31+0300

2026-10-14T08:31+0300

технологии

финансы

лаборатория касперского

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мошенники рассылают письма россиянам от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вредоносным ПО, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники используют тему перерасчета налога на доходы физических лиц за 2025 год. В письмах, отправленных якобы от имени официальных ведомств, получателям сообщают о выявленной задолженности и необходимости срочно уточнить личные данные. Во вложении находится вредоносный архив, открытие которого может привести к заражению устройства троянским ПО", - говорится в сообщении. Отмечается, что мошенники в письме ссылаются на изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением прогрессивной шкалы налогообложения, и утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. В сообщении приводятся и конкретные суммы якобы начисленного и уплаченного налога, а также размер образовавшейся задолженности. Получателя предупреждают, что, если он не предоставит уточнения в установленный срок, задолженность могут взыскать принудительно с начислением пеней. Так, для проверки данных жертве предлагают перейти по ссылке, скачать и изучить вложенные документы, при этом для идентификации просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из смс. Помимо ссылки в письме находится архив с вредоносным ПО, запуск которого может привести к компрометации устройства. Старший спам-аналитик Анна Осипова пояснила, что злоумышленники следят за актуальной повесткой и используют ее для создания убедительных легенд. "Мы рекомендуем критически относиться к неожиданным письмам, в том числе тем, которые приходят под видом официальных уведомлений. Не стоит переходить по ссылкам и открывать вложения из подозрительных сообщений, даже если отправитель торопит или грозит негативными последствиями", - прокомментировал эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, лаборатория касперского