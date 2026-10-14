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Хакеры атаковали автосалоны в Германии, пишут СМИ

Хакеры атаковали автосалоны в Германии, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Хакеры атаковали автосалоны в Германии, пишут СМИ

Вызванная хакерами утечка данных из программного обеспечения, которым пользуются немецкие автосалоны, грозит всплеском мошеннических преступлений в отношении... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:51+0300

2026-10-14T21:51+0300

2026-10-14T21:51+0300

бизнес

германия

volkswagen

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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Вызванная хакерами утечка данных из программного обеспечения, которым пользуются немецкие автосалоны, грозит всплеском мошеннических преступлений в отношении покупателей автомобилей по всей Германии, передает агентство DPA. Полиция сообщила агентству, что хакеры атаковали расположенного в баварском Вюрцбурге поставщика IT-услуг, который занимался разработкой программного обеспечения для автосалонов. Поставщик отметил, что злоумышленники могли получить такие сведения, как номера заказов и счетов, сроки поставки автомобилей, суммы платежей. "Утечка данных из программного обеспечения для автосалонов может спровоцировать волну мошенничества в отношении покупателей автомобилей по всей Германии, причем распознать обман будет особенно сложно", - говорится в сообщении агентства. Агентство уточняет, что взломанным ПО пользовались, помимо прочего, автосалоны, которые принадлежат концерну Volkswagen. В компании подтвердили, что это ПО поддерживало работу почти 120 принадлежавших ей автосалонов в Германии. Компания уточнила, что своевременно уведомила своих клиентов о произошедшем и о возникших вследствие кибератаки рисках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, германия, volkswagen