https://1prime.ru/20261014/khmarin-874216134.html

"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов

"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов

"Русгидро" по итогам года заплатит в госбюджеты разных уровней порядка 166 миллиардов рублей налогов, и ожидает двукратного увеличения этой суммы в ближайшие... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:45+0300

2026-10-14T10:45+0300

2026-10-14T10:45+0300

михаил мишустин

русгидро

налоги

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" по итогам года заплатит в госбюджеты разных уровней порядка 166 миллиардов рублей налогов, и ожидает двукратного увеличения этой суммы в ближайшие годы, заявил глава компании Виктор Хмарин. "Русгидро" остается одним из крупнейших налогоплательщиков РФ. По итогам 2026 года мы планируем в разные бюджеты выплатить порядка 166 миллиардов налогов. И в ближайшие годы мы ожидаем еще двукратное увеличение этой сумы в связи с вводом новых объектов генерации", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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михаил мишустин, русгидро, налоги