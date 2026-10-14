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"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов
"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов
"Русгидро" по итогам года заплатит в госбюджеты разных уровней порядка 166 миллиардов рублей налогов, и ожидает двукратного увеличения этой суммы в ближайшие... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:45+0300
2026-10-14T10:45+0300
2026-10-14T10:45+0300
михаил мишустин
русгидро
налоги
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" по итогам года заплатит в госбюджеты разных уровней порядка 166 миллиардов рублей налогов, и ожидает двукратного увеличения этой суммы в ближайшие годы, заявил глава компании Виктор Хмарин. "Русгидро" остается одним из крупнейших налогоплательщиков РФ. По итогам 2026 года мы планируем в разные бюджеты выплатить порядка 166 миллиардов налогов. И в ближайшие годы мы ожидаем еще двукратное увеличение этой сумы в связи с вводом новых объектов генерации", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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михаил мишустин, русгидро, налоги
Михаил Мишустин, Русгидро, налоги
"Русгидро" по итогам года выплатит в бюджеты 166 миллиардов рублей налогов
Хмарин: "Русгидро" по итогам 2026 года заплатит в госбюджеты 166 миллиардов рублей налогов