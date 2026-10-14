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Медведев, Шойгу, Набиуллина примут участие в совещании по кибербезопасности

Медведев, Шойгу, Набиуллина примут участие в совещании по кибербезопасности - 14.10.2026, ПРАЙМ

Медведев, Шойгу, Набиуллина примут участие в совещании по кибербезопасности

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:34+0300

2026-10-14T13:34+0300

2026-10-14T13:35+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина будут среди участников совещания по кибербезопасности у президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин в среду проведет совещание по кибербезопасности. "Сегодня будет весьма представительное, очень важное совещание с участием Дмитрия Анатольевича Медведева, Сергея Кужугетовича Шойгу, Кириенко (первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко - ред.), Григоренко (вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко - ред.), Орешкина (замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин - ред.), Алиханова (глава Минпромторга РФ Антон Алиханов - ред.)", - сказал Песков журналистам. Кроме того, участие в совещании должны принять мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минтранса РФ Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замминистра обороны Дмитрий Щербинин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Владимир Селин, а также специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. "Будет вступительное слово в открытом режиме, вступительное слово президента. И затем уже в закрытом режиме будут доклады участников о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению", - добавил Песков.

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