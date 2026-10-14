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В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет
В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет
Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, заявил на пресс-конференции в среду заместитель... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T05:45+0300
2026-10-14T05:45+0300
мировая экономика
китай
кнр
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ПЕКИН, 14 окт – ПРАЙМ. Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, при этом как квартальные, так и месячные темпы роста в целом демонстрируют тенденцию к ускорению", - заявил Ван Цзюнь. Он отметил, что Китай продолжает сохранять свой статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами.
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мировая экономика, китай, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
05:45 14.10.2026
 
В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет

Ван Цзюнь: темпы роста внешней торговли Китая были самыми высокими за пять лет

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ПЕКИН, 14 окт – ПРАЙМ. Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь.
"Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, при этом как квартальные, так и месячные темпы роста в целом демонстрируют тенденцию к ускорению", - заявил Ван Цзюнь.
Он отметил, что Китай продолжает сохранять свой статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами.
 
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