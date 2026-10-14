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В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет

В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Китае назвали темпы роста внешней торговли самыми высокими за пять лет

Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, заявил на пресс-конференции в среду заместитель... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T05:45+0300

2026-10-14T05:45+0300

2026-10-14T05:45+0300

мировая экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 14 окт – ПРАЙМ. Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "Темпы роста внешней торговли Китая за первые три квартала 2026 года были самыми высокими за последние пять лет, при этом как квартальные, так и месячные темпы роста в целом демонстрируют тенденцию к ускорению", - заявил Ван Цзюнь. Он отметил, что Китай продолжает сохранять свой статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, кнр