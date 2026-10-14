https://1prime.ru/20261014/kitaj-874208737.html
Китай сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3%
Китай сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Китай сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3%
Китай по итогам первых трех кварталов 2026 года сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:57+0300
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2026-10-14T06:57+0300
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Китай по итогам первых трех кварталов 2026 года сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт природного газа снизился на 3,9%, при этом ввоз угля вырос на 2,2%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Импорт нефти Китаем в январе-сентябре снизился на 15,3% в годовом выражении, до 357,969 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 221,756 миллиарда долларов, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в сентябре Китай импортировал 37,096 миллиона тонн нефти на 24,608 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа за первые девять месяцев 2026 года сократился на 3,9% в годовом выражении и составил 89,234 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель вырос на 3,9%, до 43,348 миллиарда долларов. В сентябре Китай импортировал 10,86 миллиона тонн природного газа на 6,346 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-сентябрь увеличился на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 353,54 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 31,25 миллиарда долларов (в стоимостном выражении увеличение составило 23%). В сентябре Китай импортировал 43,37 миллиона тонн угля на 4,542 миллиарда долларов.
Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн, импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.
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китай, кнр
Китай сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3%
Китай за три квартала сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3%
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Китай по итогам первых трех кварталов 2026 года сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт природного газа снизился на 3,9%, при этом ввоз угля вырос на 2,2%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Импорт нефти Китаем в январе-сентябре снизился на 15,3% в годовом выражении, до 357,969 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 221,756 миллиарда долларов, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в сентябре Китай импортировал 37,096 миллиона тонн нефти на 24,608 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа за первые девять месяцев 2026 года сократился на 3,9% в годовом выражении и составил 89,234 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель вырос на 3,9%, до 43,348 миллиарда долларов. В сентябре Китай импортировал 10,86 миллиона тонн природного газа на 6,346 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-сентябрь увеличился на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 353,54 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 31,25 миллиарда долларов (в стоимостном выражении увеличение составило 23%). В сентябре Китай импортировал 43,37 миллиона тонн угля на 4,542 миллиарда долларов.
Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн, импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.