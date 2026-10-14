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Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году
Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году
Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году и порядок их распределения, совокупный объем разрешенного импорта соответствующей продукции... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T07:40+0300
2026-10-14T07:40+0300
сельское хозяйство
китай
кнр
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году и порядок их распределения, совокупный объем разрешенного импорта соответствующей продукции составит 13,65 миллиона тонн, как и в 2026 году, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. "Общая тарифная квота на импорт химических удобрений в 2027 году составит 13,65 миллиона тонн. Она включает 3,3 миллиона тонн мочевины (карбамида), 6,9 миллиона тонн диаммонийфосфата и 3,45 миллиона тонн комплексных удобрений", - говорится в заявлении ведомства. Квоты будут распределены между государственными и негосударственными предприятиями. В рамках государственной торговли квоты будут распределены между Sinochem Group и China National Agricultural Means of Production Group Corporation, квоты предусматривают импорт 2,97 миллионатонн мочевины, 3,52 миллиона тонн диаммонийфосфата и 1,76 миллиона тонн комплексных удобрений. Торговые квоты для негосударственных предприятий на удобрения в 2027 году распределятся следующим образом: 330 тысяч тонн мочевины, 3,38 миллиона тонн диаммонийфосфата и 1,69 миллиона тонн комплексных удобрений.
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сельское хозяйство, китай, кнр
Сельское хозяйство, КИТАЙ, КНР
07:40 14.10.2026
 
Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году

Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году

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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Китай установил тарифные квоты на импорт удобрений в 2027 году и порядок их распределения, совокупный объем разрешенного импорта соответствующей продукции составит 13,65 миллиона тонн, как и в 2026 году, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Общая тарифная квота на импорт химических удобрений в 2027 году составит 13,65 миллиона тонн. Она включает 3,3 миллиона тонн мочевины (карбамида), 6,9 миллиона тонн диаммонийфосфата и 3,45 миллиона тонн комплексных удобрений", - говорится в заявлении ведомства.
Квоты будут распределены между государственными и негосударственными предприятиями.
В рамках государственной торговли квоты будут распределены между Sinochem Group и China National Agricultural Means of Production Group Corporation, квоты предусматривают импорт 2,97 миллионатонн мочевины, 3,52 миллиона тонн диаммонийфосфата и 1,76 миллиона тонн комплексных удобрений.
Торговые квоты для негосударственных предприятий на удобрения в 2027 году распределятся следующим образом: 330 тысяч тонн мочевины, 3,38 миллиона тонн диаммонийфосфата и 1,69 миллиона тонн комплексных удобрений.
 
Сельское хозяйствоКИТАЙКНР
 
 
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