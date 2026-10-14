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Китай за 9 месяцев сократил экспорт редкоземельных металлов на 9,6%

Китай за 9 месяцев сократил экспорт редкоземельных металлов на 9,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Китай за 9 месяцев сократил экспорт редкоземельных металлов на 9,6%

Китай за первые три квартала года сократил экспорт редкоземельных металлов на 9,6% в натуральном выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:32+0300

2026-10-14T09:32+0300

2026-10-14T09:32+0300

россия

китай

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ПЕКИН, 14 окт – ПРАЙМ. Китай за первые три квартала года сократил экспорт редкоземельных металлов на 9,6% в натуральном выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные главного таможенного управления страны. Величина китайского экспорта редкоземельных элементов за январь-сентябрь составила 43,711 тысячи тонн, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в денежном выражении достигнут рост, причем значительный, - продажа редкоземельных элементов за отчетный период принесла 502 миллиона долларов, увеличение показателя в годовом выражении составило 46,6%. Согласно данным ведомства, в сентябре Китай поставил другим странам 4,269 тысячи тонн редкоземельных металлов на 68,1 миллиона долларов. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. Власти Китая в апреле прошлого года ввели меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов - самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. Ранее таможенное управление сообщало, что китайский экспорт редкоземельных элементов в прошлом году вырос на 12,9% и составил 62,58 тысячи тонн.

китай

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