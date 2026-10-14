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В Китае ввели комплексную страховую услугу для трансграничных грузовиков
В Китае ввели комплексную страховую услугу для трансграничных грузовиков - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Китае ввели комплексную страховую услугу для трансграничных грузовиков
Власти Китая ввели комплексную страховую услугу в зоне свободной торговли "Хоргос" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе для трансграничных грузовых... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:04+0300
2026-10-14T12:04+0300
2026-10-14T12:04+0300
бизнес
мировая экономика
китай
казахстан
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Власти Китая ввели комплексную страховую услугу в зоне свободной торговли "Хоргос" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе для трансграничных грузовых автомобилей, сообщает издание Yicai.
"В Хоргосе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая была запущена комплексная страховая услуга", - говорится в сообщении.
Услуга была разработана пилотной зоной свободной торговли "Хоргос" совместно с PICC Property and Casualty, поскольку многие компании выражали обеспокоенность по поводу оформления страхования за рубежом.
Новая услуга связывает страховку, приобретенную в Китае, с зарубежной помощью. PICC Property and Casualty будет работать с зарубежными агентами и аварийными комиссарами для осмотра повреждений и оценки убытков, а само регулирование убытков будет осуществляться в Китае.
"Для одного грузовика, отправляющегося за границу, компании вынуждены иметь дело с несколькими страховщиками, чтобы покрыть людей, транспортные средства и груз", - заявил генеральный директор Horgos International Freight Forwarding Чэнь Цян.
Он выразил надежду, что китайским страховщикам удастся объединить эти услуги под одним агентом.
Согласно данным издания, уже пять местных транспортных компаний подписали соглашение с филиалом PICC Property and Casualty в Казахстане.
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бизнес, мировая экономика, китай, казахстан
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
В Китае ввели комплексную страховую услугу для трансграничных грузовиков
Yicai: Китай ввел комплексную страховую услугу для грузовых автомобилей в Хоргосе
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Власти Китая ввели комплексную страховую услугу в зоне свободной торговли "Хоргос" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе для трансграничных грузовых автомобилей, сообщает издание Yicai.
"В Хоргосе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая была запущена комплексная страховая услуга", - говорится в сообщении.
Услуга была разработана пилотной зоной свободной торговли "Хоргос" совместно с PICC Property and Casualty, поскольку многие компании выражали обеспокоенность по поводу оформления страхования за рубежом.
Новая услуга связывает страховку, приобретенную в Китае, с зарубежной помощью. PICC Property and Casualty будет работать с зарубежными агентами и аварийными комиссарами для осмотра повреждений и оценки убытков, а само регулирование убытков будет осуществляться в Китае.
"Для одного грузовика, отправляющегося за границу, компании вынуждены иметь дело с несколькими страховщиками, чтобы покрыть людей, транспортные средства и груз", - заявил генеральный директор Horgos International Freight Forwarding Чэнь Цян.
Он выразил надежду, что китайским страховщикам удастся объединить эти услуги под одним агентом.
Согласно данным издания, уже пять местных транспортных компаний подписали соглашение с филиалом PICC Property and Casualty в Казахстане.