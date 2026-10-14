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Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6%
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6%
Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:43+0300
2026-10-14T08:43+0300
2026-10-14T08:43+0300
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления республики. По данным таможни, Китай ввез в США товаров на 348,195 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-сентябрем 2025 года составил 9,8%. Поставки из США в Китай выросли на 5,2%, составив 114,346 миллиарда долларов. В сентябре товарооборот двух стран составил 61,748 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,867 миллиарда долларов, Китай в Штаты - на 47,880 миллиарда, уточнило главное таможенное управление. По данным ведомства, товарооборот Китая и CША по итогам прошлого года снизился на 18,7% в годовом выражении, составив 559,747 миллиарда долларов.
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мировая экономика, россия, китай, сша
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6%
Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов вырос на 8,6%
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления республики.
По данным таможни, Китай
ввез в США
товаров на 348,195 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-сентябрем 2025 года составил 9,8%. Поставки из США в Китай выросли на 5,2%, составив 114,346 миллиарда долларов.
В сентябре товарооборот двух стран составил 61,748 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,867 миллиарда долларов, Китай в Штаты - на 47,880 миллиарда, уточнило главное таможенное управление.
По данным ведомства, товарооборот Китая и CША по итогам прошлого года снизился на 18,7% в годовом выражении, составив 559,747 миллиарда долларов.