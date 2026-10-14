Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/kitay-874210988.html
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6%
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6%
Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:43+0300
2026-10-14T08:43+0300
мировая экономика
россия
китай
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874210988.jpg?1791956630
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления республики. По данным таможни, Китай ввез в США товаров на 348,195 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-сентябрем 2025 года составил 9,8%. Поставки из США в Китай выросли на 5,2%, составив 114,346 миллиарда долларов. В сентябре товарооборот двух стран составил 61,748 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,867 миллиарда долларов, Китай в Штаты - на 47,880 миллиарда, уточнило главное таможенное управление. По данным ведомства, товарооборот Китая и CША по итогам прошлого года снизился на 18,7% в годовом выражении, составив 559,747 миллиарда долларов.
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, сша
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США
08:43 14.10.2026
 
Товарооборот Китая и США по итогам трех кварталов вырос на 8,6%

Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов вырос на 8,6%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и США по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления республики.
По данным таможни, Китай ввез в США товаров на 348,195 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-сентябрем 2025 года составил 9,8%. Поставки из США в Китай выросли на 5,2%, составив 114,346 миллиарда долларов.
В сентябре товарооборот двух стран составил 61,748 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,867 миллиарда долларов, Китай в Штаты - на 47,880 миллиарда, уточнило главное таможенное управление.
По данным ведомства, товарооборот Китая и CША по итогам прошлого года снизился на 18,7% в годовом выражении, составив 559,747 миллиарда долларов.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала