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В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка
В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка
Китайские исследователи воплотили научно-фантастический роман "Дюна" в жизнь, создав самоходного робота, который собирает железо из песка, сообщает гонконгская... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:32+0300
2026-10-14T17:32+0300
технологии
китай
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Китайские исследователи воплотили научно-фантастический роман "Дюна" в жизнь, создав самоходного робота, который собирает железо из песка, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). "Китайские исследователи создали самоходного гусеничного робота, который собирает железо из песка, и провели испытание устройства на дюнах огромной пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая", - говорится в сообщении. Содержание железа в пустыне Такла-Макан составляет около 6%, а ее площадь занимает более 330 тысяч квадратных метров, поэтому традиционные ручные методы извлечения и сбора плохо подходят для условий пустыни. Робот оснащен гусеничными шасси для передвижения по песку, а также вращающимся подающим механизмом, который захватывает песок и сбрасывает его в разгрузочное отверстие. Исследователи специально разработали и внедрили в робота магнитный сепаратор, который сортирует песок и извлекает магнитные частицы. Благодаря магнитному сепаратору устройство способно отделить магнитные материалы от других немагнитных и поместить их в специальный разгрузочный лоток. "В целом, магнитный сепаратор, разработанный в этом исследовании, способен к предварительному извлечению и обогащению железосодержащих магнитных материалов из песка в пустыне", - говорится в сообщении. В ходе испытаний в пустыне Такла-Макан робот в среднем извлек 0,46% магнитного материала из песка, а среднее общее содержание железа в собранном роботом материале составило около 28%. "В классическом научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта "Дюна" мобильные фабрики перемещаются по пескам вымышленной планеты, чтобы добывать меланж, также известный как "пряность". Реальное устройство аналогичным образом путешествует по пустыне, извлекая ценные ресурсы", - пишет SCMP. Устройство способно работать в течение 12,5 часов при средней скорости 1,5 сантиметра в секунду.
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192
40
192
40
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технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
17:32 14.10.2026
 
В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка

SCMP: китайские исследователи создали самоходного робота, который собирает железо из песка

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Китайские исследователи воплотили научно-фантастический роман "Дюна" в жизнь, создав самоходного робота, который собирает железо из песка, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
"Китайские исследователи создали самоходного гусеничного робота, который собирает железо из песка, и провели испытание устройства на дюнах огромной пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая", - говорится в сообщении.
Содержание железа в пустыне Такла-Макан составляет около 6%, а ее площадь занимает более 330 тысяч квадратных метров, поэтому традиционные ручные методы извлечения и сбора плохо подходят для условий пустыни.
Робот оснащен гусеничными шасси для передвижения по песку, а также вращающимся подающим механизмом, который захватывает песок и сбрасывает его в разгрузочное отверстие. Исследователи специально разработали и внедрили в робота магнитный сепаратор, который сортирует песок и извлекает магнитные частицы.
Благодаря магнитному сепаратору устройство способно отделить магнитные материалы от других немагнитных и поместить их в специальный разгрузочный лоток.
"В целом, магнитный сепаратор, разработанный в этом исследовании, способен к предварительному извлечению и обогащению железосодержащих магнитных материалов из песка в пустыне", - говорится в сообщении.
В ходе испытаний в пустыне Такла-Макан робот в среднем извлек 0,46% магнитного материала из песка, а среднее общее содержание железа в собранном роботом материале составило около 28%.
"В классическом научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта "Дюна" мобильные фабрики перемещаются по пескам вымышленной планеты, чтобы добывать меланж, также известный как "пряность". Реальное устройство аналогичным образом путешествует по пустыне, извлекая ценные ресурсы", - пишет SCMP.
Устройство способно работать в течение 12,5 часов при средней скорости 1,5 сантиметра в секунду.
 
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