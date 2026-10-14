https://1prime.ru/20261014/kitay-874241530.html

В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка

В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Китае создали самоходного робота, собирающего железо из песка

Китайские исследователи воплотили научно-фантастический роман "Дюна" в жизнь, создав самоходного робота, который собирает железо из песка, сообщает гонконгская... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:32+0300

2026-10-14T17:32+0300

2026-10-14T17:32+0300

технологии

китай

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Китайские исследователи воплотили научно-фантастический роман "Дюна" в жизнь, создав самоходного робота, который собирает железо из песка, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). "Китайские исследователи создали самоходного гусеничного робота, который собирает железо из песка, и провели испытание устройства на дюнах огромной пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая", - говорится в сообщении. Содержание железа в пустыне Такла-Макан составляет около 6%, а ее площадь занимает более 330 тысяч квадратных метров, поэтому традиционные ручные методы извлечения и сбора плохо подходят для условий пустыни. Робот оснащен гусеничными шасси для передвижения по песку, а также вращающимся подающим механизмом, который захватывает песок и сбрасывает его в разгрузочное отверстие. Исследователи специально разработали и внедрили в робота магнитный сепаратор, который сортирует песок и извлекает магнитные частицы. Благодаря магнитному сепаратору устройство способно отделить магнитные материалы от других немагнитных и поместить их в специальный разгрузочный лоток. "В целом, магнитный сепаратор, разработанный в этом исследовании, способен к предварительному извлечению и обогащению железосодержащих магнитных материалов из песка в пустыне", - говорится в сообщении. В ходе испытаний в пустыне Такла-Макан робот в среднем извлек 0,46% магнитного материала из песка, а среднее общее содержание железа в собранном роботом материале составило около 28%. "В классическом научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта "Дюна" мобильные фабрики перемещаются по пескам вымышленной планеты, чтобы добывать меланж, также известный как "пряность". Реальное устройство аналогичным образом путешествует по пустыне, извлекая ценные ресурсы", - пишет SCMP. Устройство способно работать в течение 12,5 часов при средней скорости 1,5 сантиметра в секунду.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, китай