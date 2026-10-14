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Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов
Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов
Китай быстро опережает Соединенные Штаты в одной из стратегических высокотехнологичных областей — производстве гуманоидных роботов, пишет Bloomberg. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:20+0300
2026-10-14T19:20+0300
технологии
китай
morgan stanley
пекин
вашингтон
bloomberg
mckinsey
мировая экономика
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Китай быстро опережает Соединенные Штаты в одной из стратегических высокотехнологичных областей — производстве гуманоидных роботов, пишет Bloomberg.Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидов в первой половине этого года. По оценке Morgan Stanley, рынок гуманоидов может превысить 5 триллионов долларов к 2050 году на фоне сокращения и старения рабочей силы, а также роста внедрения искусственного интеллекта. При этом отсутствие точности у роботизированных рук остается главной причиной, почему зрелищные подвиги роботов до сих пор не привели к значимому коммерческому внедрению: в прошлом году по всему миру установили 20 000 гуманоидов, но реально работающих машин — лишь низкие тысячи."Китай впереди, потому что у него есть национальная стратегия, которая насчитывает более десяти лет, когда они рассматривали роботов и искусственный интеллект как будущее. У Соединенных Штатов никогда не было национальной стратегии", — заявил президент Ассоциации по развитию автоматизации Джефф Бернстайн.Ключевое преимущество Китая — контроль над цепочками поставок. По данным McKinsey, Пекин контролирует до 90% постоянных магнитов, необходимых для роторных актуаторов, а также обеспечивает 40% точных подшипников, 40% датчиков и 30% силовой электроники для компонентов гуманоидов. Анализ Morgan Stanley показывает, что стоимость гуманоида Optimus от Tesla почти утроилась бы без китайских компонентов. При этом Вашингтон обеспокоен не отдельным прорывом, а тем, что Пекин может написать шаблон того, как машины войдут в повседневную жизнь. Американские компании делают ставку на "мозг" роботов — модели воплощенного искусственного интеллекта, тогда как Китай ежегодно выпускает около 5 миллионов выпускников STEM и тестирует гуманоидов на конвейерах.
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технологии, китай, morgan stanley, пекин, вашингтон, bloomberg, mckinsey, мировая экономика
Технологии, КИТАЙ, Morgan Stanley, Пекин, ВАШИНГТОН, Bloomberg, McKinsey, Мировая экономика
19:20 14.10.2026
 
Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов

Bloomberg: рынок гуманоидов может превысить 5 триллионов долларов к 2050 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Китай быстро опережает Соединенные Штаты в одной из стратегических высокотехнологичных областей — производстве гуманоидных роботов, пишет Bloomberg.
Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидов в первой половине этого года. По оценке Morgan Stanley, рынок гуманоидов может превысить 5 триллионов долларов к 2050 году на фоне сокращения и старения рабочей силы, а также роста внедрения искусственного интеллекта. При этом отсутствие точности у роботизированных рук остается главной причиной, почему зрелищные подвиги роботов до сих пор не привели к значимому коммерческому внедрению: в прошлом году по всему миру установили 20 000 гуманоидов, но реально работающих машин — лишь низкие тысячи.
"Китай впереди, потому что у него есть национальная стратегия, которая насчитывает более десяти лет, когда они рассматривали роботов и искусственный интеллект как будущее. У Соединенных Штатов никогда не было национальной стратегии", — заявил президент Ассоциации по развитию автоматизации Джефф Бернстайн.
Ключевое преимущество Китая — контроль над цепочками поставок. По данным McKinsey, Пекин контролирует до 90% постоянных магнитов, необходимых для роторных актуаторов, а также обеспечивает 40% точных подшипников, 40% датчиков и 30% силовой электроники для компонентов гуманоидов. Анализ Morgan Stanley показывает, что стоимость гуманоида Optimus от Tesla почти утроилась бы без китайских компонентов.
При этом Вашингтон обеспокоен не отдельным прорывом, а тем, что Пекин может написать шаблон того, как машины войдут в повседневную жизнь. Американские компании делают ставку на "мозг" роботов — модели воплощенного искусственного интеллекта, тогда как Китай ежегодно выпускает около 5 миллионов выпускников STEM и тестирует гуманоидов на конвейерах.
 
ТехнологииКИТАЙMorgan StanleyПекинВАШИНГТОНBloombergMcKinseyМировая экономика
 
 
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