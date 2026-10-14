Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов
Bloomberg: рынок гуманоидов может превысить 5 триллионов долларов к 2050 году
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Китай быстро опережает Соединенные Штаты в одной из стратегических высокотехнологичных областей — производстве гуманоидных роботов, пишет Bloomberg.
Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидов в первой половине этого года. По оценке Morgan Stanley, рынок гуманоидов может превысить 5 триллионов долларов к 2050 году на фоне сокращения и старения рабочей силы, а также роста внедрения искусственного интеллекта. При этом отсутствие точности у роботизированных рук остается главной причиной, почему зрелищные подвиги роботов до сих пор не привели к значимому коммерческому внедрению: в прошлом году по всему миру установили 20 000 гуманоидов, но реально работающих машин — лишь низкие тысячи.
"Китай впереди, потому что у него есть национальная стратегия, которая насчитывает более десяти лет, когда они рассматривали роботов и искусственный интеллект как будущее. У Соединенных Штатов никогда не было национальной стратегии", — заявил президент Ассоциации по развитию автоматизации Джефф Бернстайн.
Ключевое преимущество Китая — контроль над цепочками поставок. По данным McKinsey, Пекин контролирует до 90% постоянных магнитов, необходимых для роторных актуаторов, а также обеспечивает 40% точных подшипников, 40% датчиков и 30% силовой электроники для компонентов гуманоидов. Анализ Morgan Stanley показывает, что стоимость гуманоида Optimus от Tesla почти утроилась бы без китайских компонентов.
При этом Вашингтон обеспокоен не отдельным прорывом, а тем, что Пекин может написать шаблон того, как машины войдут в повседневную жизнь. Американские компании делают ставку на "мозг" роботов — модели воплощенного искусственного интеллекта, тогда как Китай ежегодно выпускает около 5 миллионов выпускников STEM и тестирует гуманоидов на конвейерах.