https://1prime.ru/20261014/kitay-874248162.html

Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов

Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Китай готов захватить рынок роботов-гуманоидов

Китай быстро опережает Соединенные Штаты в одной из стратегических высокотехнологичных областей — производстве гуманоидных роботов, пишет Bloomberg. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:20+0300

2026-10-14T19:20+0300

2026-10-14T19:20+0300

технологии

китай

morgan stanley

пекин

вашингтон

bloomberg

mckinsey

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/0a/872167255_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_7017fd953c0e22485670a6b2365fe827.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Китай быстро опережает Соединенные Штаты в одной из стратегических высокотехнологичных областей — производстве гуманоидных роботов, пишет Bloomberg.Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидов в первой половине этого года. По оценке Morgan Stanley, рынок гуманоидов может превысить 5 триллионов долларов к 2050 году на фоне сокращения и старения рабочей силы, а также роста внедрения искусственного интеллекта. При этом отсутствие точности у роботизированных рук остается главной причиной, почему зрелищные подвиги роботов до сих пор не привели к значимому коммерческому внедрению: в прошлом году по всему миру установили 20 000 гуманоидов, но реально работающих машин — лишь низкие тысячи."Китай впереди, потому что у него есть национальная стратегия, которая насчитывает более десяти лет, когда они рассматривали роботов и искусственный интеллект как будущее. У Соединенных Штатов никогда не было национальной стратегии", — заявил президент Ассоциации по развитию автоматизации Джефф Бернстайн.Ключевое преимущество Китая — контроль над цепочками поставок. По данным McKinsey, Пекин контролирует до 90% постоянных магнитов, необходимых для роторных актуаторов, а также обеспечивает 40% точных подшипников, 40% датчиков и 30% силовой электроники для компонентов гуманоидов. Анализ Morgan Stanley показывает, что стоимость гуманоида Optimus от Tesla почти утроилась бы без китайских компонентов. При этом Вашингтон обеспокоен не отдельным прорывом, а тем, что Пекин может написать шаблон того, как машины войдут в повседневную жизнь. Американские компании делают ставку на "мозг" роботов — модели воплощенного искусственного интеллекта, тогда как Китай ежегодно выпускает около 5 миллионов выпускников STEM и тестирует гуманоидов на конвейерах.

китай

пекин

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, китай, morgan stanley, пекин, вашингтон, bloomberg, mckinsey, мировая экономика