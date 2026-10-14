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Комитет Госдумы поддержал проект о валютных операциях с цифровыми рублями

Комитет Госдумы поддержал проект о валютных операциях с цифровыми рублями - 14.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал проект о валютных операциях с цифровыми рублями

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение проведения валютных операций с... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:51+0300

2026-10-14T10:51+0300

2026-10-14T10:51+0300

финансы

россия

анатолий аксаков

банк россии

госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение проведения валютных операций с цифровыми рублями. Ранее в российское законодательство были внесены изменения, направленные на внедрение в оборот цифрового рубля. Банк России в пилотном режиме запустил платформу цифрового рубля. Законопроект позволит проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечить дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля, пояснял ранее один из его авторов, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. При необходимости Банк России сможет расширить возможности использования цифрового рубля во внешнеэкономических расчетах. К функциям совета директоров ЦБ предлагается отнести определение круга пользователей платформы цифрового рубля и перечень случаев использования ими цифровых рублей в качестве средства платежа при совершении валютных операций. Предприятия смогут репатриировать валютную выручку и получать страховые выплаты по внешнеторговым договорам на счета цифрового рубля. В цифровых рублях также можно будет получить средства для обеспечения исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам, в отношении которых требование о репатриации было отменено, отмечал Аксаков. Валютный контроль операций с цифровым рублем будет осуществлять банк клиента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, анатолий аксаков, банк россии, госдума