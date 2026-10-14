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Комитет ГД поддержал проект о страховой защите вкладов во всех банках РФ

Комитет ГД поддержал проект о страховой защите вкладов во всех банках РФ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проект о страховой защите вкладов во всех банках РФ

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:57+0300

2026-10-14T10:57+0300

2026-10-14T10:57+0300

финансы

банки

россия

анатолий аксаков

госдума

банк россии

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех банках РФ. Документ предусматривает включение в систему страхования вкладов (ССВ) банков, имеющих право привлекать только денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит предоставить страховую защиту вкладчикам таких банков наравне с вкладчиками банков, которые сейчас вправе привлекать во вклады деньги физлиц и уже состоят в ССВ. Таким образом, все российские банки как с универсальной, так и с базовой лицензией в обязательном порядке станут участниками системы страхования вкладов. При этом каждый вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций. В результате малые и средние предприятия и ИП получат защиту своих денег даже в тех банках, которые не привлекают вклады физических лиц и на данный момент не участвуют в системе страхования, пояснял после внесения законопроекта один из его авторов, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. В связи с этим требования о прозрачности структуры собственности банков также распространятся на все банки, отмечал он. При этом Банк России сможет запрещать кредитным организациям с непрозрачной структурой привлекать средства клиентов. Если по прошествии трех месяцев банк не исправится, то будет платить в фонд страхования вкладов повышенные взносы. Банк, изменивший статус на микрофинансовую компанию, будет исключаться из ССВ только после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. А банк, изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, если у него остались незакрытые счета и вклады застрахованных категорий вкладчиков, будет исключаться из ССВ через пять лет после изменения статуса. Кроме того, по аналогии с адвокатами и нотариусами страховую защиту предлагается распространить на денежные средства, размещенные на счетах и во вкладах физлиц, осуществляющих актуарную деятельность. Законопроект также упрощает и унифицируют процедуру банкротства банков. На Агентство по страхованию вкладов будут возложены функции единого ликвидатора кредитных организаций. А у вкладчиков при банкротстве банка появится возможность получить страховое возмещение по вкладам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Это, согласно пояснительной записке, позволит сделать процедуру выплаты такого возмещения "более удобной и быстрой для вкладчиков".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии, агентство по страхованию вкладов